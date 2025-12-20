Juzgan a unos ‘Bonnie & Clyde’ de Castellón por seis presuntos robos

Los golpes de los Bonnie & Clyde reales (sí, ese matrimonio de forajidos existió y la película de 1967 se basó en su caso real de los años 30) fueron muy espectaculares y mucho mayores que los presuntos delitos que se trataron ayer en la Audiencia Provincial de Castellón.

Sin embargo, no suele suceder que en el banquillo de los acusados de la Ciudad de la Justicia se sienten dos acusados que según la Fiscalía formaron una pareja sentimental que también se tornó en una pareja delictiva. Según el Ministerio Público, efectuaron seis robos con fuerza en Castelló entre enero y abril de 2021.

Seis golpes

Esa es la conclusión a la que llegaron los investigadores de la Policía Nacional cuando encontraron en su vivienda objetos pertenecientes a esos seis robos, delitos que habían sido denunciados por los propietarios y que se desconocía que estuviesen conectados.

Los dos acusados son un hombre y una mujer que rondan los 35 años y tienen varios hijos en común. Ante el juez, negaron absolutamente todos los hechos y aportaron su versión de lo que ocurrió:compraron los artículos a una persona que iba por su barrio y que solía vender objetos de segunda mano. Se trata de una versión que sostuvieron por primera vez ayer. «Se lo compré todo a un amigo de mi hermano, su apodo era Coco, tenía un poco de miedo a decir su nombre porque podía tener represalias», afirmó él. «Yo tenía miedo de esta persona», dijo ella.

La postura de la defensa

Como añadido, la defensa afirmó que no hay pruebas visuales de que ellos efectuaran los seis robos con fuerza de los que se les acusa, ya que no hay testigos. El defensor también agregó que «tener los objetos de un robo no te hace ladrón, te puede hacer receptor», aseveró antes de pedir la absolución.

La tesis de la Fiscalía

La fiscal de este caso considera que ha quedado acreditado que esta pareja fue la autora de todos esos robos, que se hicieron quebrando ventanas o puertas y en los cuales los autores se llevaron televisiones, ordenadores o joyas.

Todo empezó por otro delito

La operación de la Policía Nacional se realizó en plena calle Mayor de Castelló y en principio la comenzó la Udyco por un delito contra la salud pública, ya que sospechaban, con razón, que los acusados traficaban con marihuana (encontraron un cultivo de 41 plantas y 4.750 gramos). Al descubrir el material de los robos, se llamó al grupo especializado.

«Poca credibilidad tiene la versión ofrecida por los acusados. Se encontraron objetos de seis robos, no de uno, sino de seis diferentes. Los objetos estaban en su domicilio y en su coche», aseguró la fiscal, que recalcó que el varón tiene antecedentes por hechos similares por los que estuvo en prisión.