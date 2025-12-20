Juzgan a unos ‘Bonnie & Clyde’ de Castellón por seis presuntos robos
Un hombre y una mujer, que eran pareja sentimental, niegan todo
La Fiscalía dice que el hecho de que tuvieran objetos de todos esos robos prueba que son culpables
Los golpes de los Bonnie & Clyde reales (sí, ese matrimonio de forajidos existió y la película de 1967 se basó en su caso real de los años 30) fueron muy espectaculares y mucho mayores que los presuntos delitos que se trataron ayer en la Audiencia Provincial de Castellón.
Sin embargo, no suele suceder que en el banquillo de los acusados de la Ciudad de la Justicia se sienten dos acusados que según la Fiscalía formaron una pareja sentimental que también se tornó en una pareja delictiva. Según el Ministerio Público, efectuaron seis robos con fuerza en Castelló entre enero y abril de 2021.
Seis golpes
Esa es la conclusión a la que llegaron los investigadores de la Policía Nacional cuando encontraron en su vivienda objetos pertenecientes a esos seis robos, delitos que habían sido denunciados por los propietarios y que se desconocía que estuviesen conectados.
Los dos acusados son un hombre y una mujer que rondan los 35 años y tienen varios hijos en común. Ante el juez, negaron absolutamente todos los hechos y aportaron su versión de lo que ocurrió:compraron los artículos a una persona que iba por su barrio y que solía vender objetos de segunda mano. Se trata de una versión que sostuvieron por primera vez ayer. «Se lo compré todo a un amigo de mi hermano, su apodo era Coco, tenía un poco de miedo a decir su nombre porque podía tener represalias», afirmó él. «Yo tenía miedo de esta persona», dijo ella.
La postura de la defensa
Como añadido, la defensa afirmó que no hay pruebas visuales de que ellos efectuaran los seis robos con fuerza de los que se les acusa, ya que no hay testigos. El defensor también agregó que «tener los objetos de un robo no te hace ladrón, te puede hacer receptor», aseveró antes de pedir la absolución.
La tesis de la Fiscalía
La fiscal de este caso considera que ha quedado acreditado que esta pareja fue la autora de todos esos robos, que se hicieron quebrando ventanas o puertas y en los cuales los autores se llevaron televisiones, ordenadores o joyas.
Todo empezó por otro delito
La operación de la Policía Nacional se realizó en plena calle Mayor de Castelló y en principio la comenzó la Udyco por un delito contra la salud pública, ya que sospechaban, con razón, que los acusados traficaban con marihuana (encontraron un cultivo de 41 plantas y 4.750 gramos). Al descubrir el material de los robos, se llamó al grupo especializado.
«Poca credibilidad tiene la versión ofrecida por los acusados. Se encontraron objetos de seis robos, no de uno, sino de seis diferentes. Los objetos estaban en su domicilio y en su coche», aseguró la fiscal, que recalcó que el varón tiene antecedentes por hechos similares por los que estuvo en prisión.
Suscríbete para seguir leyendo
- Novedad en la estación de tren de Castelló: ya no hace falta estar pendiente de las pantallas de información
- Fallece una mujer en Almassora atragantada con un torrezno en un bar
- La empresa cerámica Codicer echa el cierre y firma el despido de su plantilla
- El edificio de Borrull de Castelló abre sus puertas a la ciudadanía: Los servicios que ya ofrece
- Comunicado del CD Castellón sobre el estado de salud de Pablo Hernández
- ¡La sexta etapa saldrá en Alcossebre y acabará en Castelló... con una inédita novedad en Benicàssim!
- Conmoción en el Grau de Castelló tras un alunizaje
- Una sentencia judicial pone en jaque dos décadas de desarrollo urbanístico en la playa de Almenara