Tres accidentes con jabalís implicados en menos de una hora en Castellón

Las carreteras del norte de la provincia han sido protagonistas en la tarde de este sábado al producirse tres accidentes de tráfico en menos de una hora los que ha estado implicado un jabalí. En ninguna de las tres colisiones se ha producido heridos, si bien sí que han resultado muertos los tres animales que han irrumpido en la carretera y contra los que han chocado los vehículos.

Según han informado fuentes de la Guardia Civil de Tráfico a este periódico, el primero de los siniestros ha ocurrido a las 18.56 horas en la CV10 kilómetro 62 a la altura del término municipal de Les Coves. El segundo se ha producido en la CV13 kilómetro 1,500 a su paso por Benlloc a las 19.30 horas, y el tercero de los accidentes se ha producido solamente seis minutos después que el segundo (a las 19.36 horas) también en la CV10 kilómetro 60 de Les Coves.

Las mismas fuentes han explicado que los accidentes con estos animales ya suelen ser habituales en las carreteras cercanas a núcleos urbanos ya que por la tarde es cuando los jabalís suelen acudir a las poblaciones en busca de comida. Es entonces, bien a la ida o biena a la vuelta, cuando cruzan rápidamente por las vías de circulación y provocan los accidentes.