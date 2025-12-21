Altar en memoria de un menor que se precipitó desde un 6º piso en Castelló

Un altar improvisado con flores y velas recuerda al menor que el pasado viernes por la noche se precipitó desde un 6º piso en la plaza de la Esparraguera de Castelló.

Según ha podido saber el periódico Mediterráneo de fuentes bien informadas, los hechos ocurrieron pasadas las 00.00 horas cuando un vecino de 17 años caía a la vía pública desde una vivienda y falleció en el acto. Hasta el lugar de los hechos se trasladaron la Policía Nacional, la Policía Local y los servicios sanitarios que no pudieron hacer nada por el joven. Como consecuencia del fallecimiento del menor, tanto sus padres como su hermano tuvieron que ser atendidos por los profesionales sanitarios allí desplazados debido al estado de shock en el que se encontraban.

El suceso provocó también que numerosos vecinos del entorno salieran de sus viviendas para ver qué había ocurrido y la circulación tuvo que desviarse por la calle Manuel Azaña hacia la avenida de Valencia al cerrarse la calle Juan Ramón Jiménez debido a la presencia de los vehículos policiales y sanitarios.

Imagen del altar improvisado con flores y velas. / Mediterráneo

La Policía Nacional se ha hecho cargo de las investigaciones del caso.