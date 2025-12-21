Crímenes olvidados de Castellón: Las endemoniadas de Culla que descuartizaron a su padre

Los hechos sucedieron al anochecer del día 29 de enero de 1861 en la Masía Les Roques, sita en el término municipal de Culla. En dicha masía vivía un matrimonio compuesto por Mariano Albert Tena, de unos cuarenta años de edad, y Manuela Barreda Barreda, con tres hijas, llamadas Carmen, de 16 años de edad, Josefa, de 13, y Elena Albert Barreda, de 8. La mujer y las hijas mataron y descuartizaron a su marido y padre creyendo que estaba endemoniado y que volviendo a unir los trozos de su cuerpo volvería a la vida, habiendo ya sido expulsado el diablo.

El matrimonio se había celebrado hacía más de dieciséis años antes de la fecha del suceso. La vida matrimonial se desenvolvía con normalidad, sin problemas especiales, no existiendo disensiones entre los esposos.

Habiendo enfermado el marido del estómago, trataron de buscar el remedio acudiendo a un curandero llamado Luis Fabregat, que estaba reputado de adivino y de poseer la facultad de sacar los demonios del cuerpo humano, al cual le hicieron cinco visitas durante el mes de enero de 1861, visitas que produjeron el efecto de excitar sus imaginaciones de que tenían el diablo en el cuerpo, hasta el punto de verse a Carmen Albert y a su padre temblar y casi perder el sentido en vista de los conjuros que les hacía dicho curandero.

Como antecedente de estos hechos hay que resaltar que, sobreexcitado el ánimo de Albert con las indicaciones del curandero, en la mañana del domingo 27 de enero de 1861, después de haber confesado, y en el momento en que tomó la sagrada forma para comulgar, empezó a temblar y a dar señales de desfallecimiento por lo que fue trasladado a la sacristía de la iglesia, donde dijo que no podía pasar la hostia, habiendo sido preciso para que lo consiguiese que el presbítero D. Francisco Bellés le hiciera algunas observaciones, dando aquel, además, señales de haber perdido el juicio, y alborotando, tratando de demonios al sacerdote y al sacristán Damián Barreda, sin querer retirarse, hasta que le obligaron a ello por la fuerza.

Al día siguiente de la última visita al curandero que hicieron el 28 de enero de 1861, sin otro motivo que no haberse querido santiguar Mariano Albert al rezar el rosario, Manuela Barreda y su hija Carmen tiraron a aquel en tierra y ayudadas de las otras dos hijas le golpearon, hirieron, maltrataron y dieron muerte de la manera más horrible, cantando al mismo tiempo, y diciendo que mataban al demonio, impulsadas por las palabras que le oyeron y por las alucinaciones que sufrían.

Poco después su mujer recogió los infinitos pedazos a que había quedado reducido el cadáver y cuidadosamente trató de unirlos, en la esperanza de ver reanimarse a la persona que no había dejado de querer. Pasaron la noche del crimen en continuos rezos, lejos de procurar ocultar el crimen ni de proporcionarse la impunidad por medio de la fuga.

Manuela se presentó en las primeras horas del día al cura párroco de Culla y le contó lo ocurrido, diciéndole que habían matado al diablo; y poco después, cuando el alcalde se trasladó a la masía le hicieron todas ellas la misma relación, con la mayor tranquilidad y sin alterarse cosa alguna en el momento en que era reconocida la casa.

Manuela dijo que al cometer el crimen había sido inducida por el demonio o no sabía por quién, pues quería a su marido, presentándose con el semblante contraído, mirada fija, ojos hundidos y con el rosario en la mano, experimentando sed e inapetencia, viéndosela hacer cruces antes de tomar algún alimento o bebida.

El fiscal destacaba en su informe el estado de enajenación mental de las mujeres, enajenación que venía demostrada porque carecía de sentido que mataran a Mariano Albert, que era la persona que las mantenía con su trabajo; por la falta de preparación con la que cometieron el crimen, cuando un veneno o cualquier otro medio diverso del que emplearon o habría bastado para ocultar el crimen; por ese cuidado de reunir los trozos a que había sido reducido el cadáver de su víctima con la esperanza de que este volvería a la vida. También insistía el fiscal que dicha enajenación se acreditaba, además, por el afán que demostraron en publicar un suceso capaz de hacerlas subir al cadalso así como por esa calma y tranquilidad de espíritu que no les abandonó desde el primer día, ni aún en el momento crítico de presentarles su víctima.

La niña más pequeña también participó en el crimen, y como por su edad no tenía fuerzas para manejar el hacha, le dieron un azadón pequeño para que con él golpeara a su padre. La madre y las dos hijas mayores entraron en prisión en Albocàsser, donde pasaban los días llorando y rezando.