Importantes retenciones: Accidente en la AP-7 a la altura de Cabanes con varios heridos
El siniestro, un alcance entre dos turismos, se ha producido en el kilómetro 397 en sentido Valencia y ha obligado a cortar uno de los dos carriles de la vía
Un accidente de tráfico registrado este martes en la autopista AP-7 se ha saldado con varios heridos. El siniestro ha obligado a movilizar a distintos servicios de emergencia para atender a los afectados y asegurar la zona. El accidente se ha producido en el kilómetro 397 de la AP-7, en sentido Valencia, dentro del término municipal de Cabanes. Según la información facilitada, se ha tratado de un alcance entre dos turismos.
El aviso del siniestro se ha recibido a las 14.50 horas. Hasta el lugar se han desplazado servicios sanitarios, efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos.
Los equipos actuantes han trabajado en la atención a los heridos y en la gestión del tráfico en este tramo de la autopista mientras se desarrollaban las labores de intervención. Se ha tenido que cortar uno de los dos carriles de la transitada vía, provocando largas retenciones.
Consulta aquí el estado del tráfico en tiempo real
