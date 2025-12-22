Colisión entre una hormigonera y una patrulla de la Guardia Civil en Benicarló
El siniestro se produjo junto al supermercado Lidl cuando ambos vehículos sufrieron un choque frontolateral
Una hormigonera y una patrulla de la Guardia Civil se vieron implicadas este lunes en un accidente de tráfico a la entrada de Benicarló, en la zona de la calle Industria, junto al supermercado Lidl. El siniestro se produjo cuando el camión hormigonera salía de la citada vía y colisionó de manera frontolateral con el vehículo oficial, que se encontraba realizando un servicio en ese momento.
A pesar de la aparatosidad del impacto, el accidente se saldó únicamente con daños materiales. Tanto la hormigonera como la patrulla presentan desperfectos de consideración, aunque no fue necesario el traslado sanitario de ninguno de los implicados, ya que no se registraron heridos.
El suceso pone el foco en este punto de acceso a Benicarló, pues el domingo también se produjo otro accidente de tráfico.
Suscríbete para seguir leyendo
- Castellón se congela: Nueve municipios registran temperaturas bajo cero
- Nieve en Castellón: Se esperan unos días marcados por el frío, la lluvia y el ambiente invernal
- Altar en memoria de un menor que se precipitó desde un 6º piso en Castelló
- Una cita por Wallapop se convierte en pesadilla en Xilxes: 'Me puso un cuchillo en el cuello y pensé que me mataba
- Tres accidentes con jabalís implicados en menos de una hora en Castellón
- Importantes retenciones: Accidente en la AP-7 a la altura de Cabanes con varios heridos
- Directo: Lotería de Navidad 2025 en Castellón
- El Villarreal-Barcelona, con Flick, rendido a Marcelino: «Me gusta mucho»