Colisión entre una hormigonera y una patrulla de la Guardia Civil en Benicarló

Una hormigonera y una patrulla de la Guardia Civil se vieron implicadas este lunes en un accidente de tráfico a la entrada de Benicarló, en la zona de la calle Industria, junto al supermercado Lidl. El siniestro se produjo cuando el camión hormigonera salía de la citada vía y colisionó de manera frontolateral con el vehículo oficial, que se encontraba realizando un servicio en ese momento.

A pesar de la aparatosidad del impacto, el accidente se saldó únicamente con daños materiales. Tanto la hormigonera como la patrulla presentan desperfectos de consideración, aunque no fue necesario el traslado sanitario de ninguno de los implicados, ya que no se registraron heridos.

El suceso pone el foco en este punto de acceso a Benicarló, pues el domingo también se produjo otro accidente de tráfico.