Un hombre resulta herido grave en la CV-230 tras un accidente a la altura de Xilxes
Los Bomberos de Castellón han actuado para excarcelar al conductor de un vehículo sobre el que han caído palets que se han desprendido de un camión
Un hombre ha resultado herido grave, según ha informado la Guardia Civil de Tráfico, después de un accidente entre un turismo y un camión en la CV-230, en el término municipal de Xilxes. Según han explicado fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos, parte de la carga de palets de madera que transportaba el camión se ha desprendido con lo que ha caído sobre un automóvil, que únicamente contaba con su conductor en el interior.
Esta persona ha quedado atrapada en el interior del coche, por lo que se ha movilizado a una dotación de Bomberos de Castellón del parque de la Plana Baixa para proceder a la excarcelación. Además, hasta el lugar de los hechos se ha desplazado una unidad del SAMU para ocuparse del ocupante del turismo que sufría "una herida importante", según han señalado desde el Consorcio Provincial.
Los hechos se han producido sobre las 18.26, en el kilómetro 26,8 de la CV-230, en sentido decreciente y en dirección a la Vall d'Uixó, tal y como ha informado la Dirección General de Tráfico. A estas horas, el aviso se mantiene activo. La vía se ha cortado en ambos sentidos para facilitar las labores de los equipos de emergencia. También se recomienda a los conductores usar vías alternativas para evitar el tramo y reducir retenciones.
Esta información se encuentran en elaboración. Cuando haya más datos, se actualizará.
