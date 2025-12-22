Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El 'Gordo' en CastellónAnsiedad profesoresAltar por un menorCita WallapopCastellón se congelaComprobar Lotería de Navidad
instagramlinkedin

Un reventón de rueda provoca varios kilómetros de retención en la AP-7 en Castellón

El incidente ha tenido lugar en Santa Magdalena de Pulpis y ha provocado retenciones de más de tres kilómetros

Una imagen de archivo del paso de camiones por la AP-7.

Una imagen de archivo del paso de camiones por la AP-7. / Gabriel Utiel

Iván Fernández

Iván Fernández

Colas en la AP-7 a su paso por la provincia de Castellón. El reventón de una rueda de un camión, a altura de Santa Magdalena de Pulpis, ha generado retenciones que han superado los tres kilómetros de distancia. Según ha explicado la Dirección General de Tráfico, ha afectado a todos los carriles en sentido creciente, en dirección a Valencia.

El incidente se ha producido en el punto kilométrico 371 sobre las 13.15 y, según señalaron desde Tráfico, no ha habido que lamentar heridos. La Guardia Civil ha procedido a actuar para retirar el vehículo accidentado en este municipio y regular el tránsito para recuperar la circulación normal en la autopista.

Noticias relacionadas y más

Aviso de la DGT del incidente en la AP-7.

Aviso de la DGT del incidente en la AP-7. / Mediterráneo

Los operarios trabajan para subsanar la incidencia y permitir que todos los carriles vuelvan a contar con todos sus carriles operativos. En estos momentos, la advertencia todavía se mantiene activa.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents