Un reventón de rueda provoca varios kilómetros de retención en la AP-7 en Castellón
El incidente ha tenido lugar en Santa Magdalena de Pulpis y ha provocado retenciones de más de tres kilómetros
Colas en la AP-7 a su paso por la provincia de Castellón. El reventón de una rueda de un camión, a altura de Santa Magdalena de Pulpis, ha generado retenciones que han superado los tres kilómetros de distancia. Según ha explicado la Dirección General de Tráfico, ha afectado a todos los carriles en sentido creciente, en dirección a Valencia.
El incidente se ha producido en el punto kilométrico 371 sobre las 13.15 y, según señalaron desde Tráfico, no ha habido que lamentar heridos. La Guardia Civil ha procedido a actuar para retirar el vehículo accidentado en este municipio y regular el tránsito para recuperar la circulación normal en la autopista.
Los operarios trabajan para subsanar la incidencia y permitir que todos los carriles vuelvan a contar con todos sus carriles operativos. En estos momentos, la advertencia todavía se mantiene activa.
