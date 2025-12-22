Roban 8.000 kilos de mandarinas en Castellón: la Guardia Civil investiga a un hombre

La Guardia Civil ha procedido a la investigación de un varón como presunto autor de un delito de hurto de 8.000 kilogramos de mandarinas, variedad “Leanri”, en una actuación llevada a cabo por el Equipo Roca de la Guardia Civil de Burriana, especializado en la prevención y esclarecimiento de robos en el campo.

La investigación se inició tras la denuncia presentada por el propietario de dos fincas agrícolas situadas en la localidad de les Alqueries, donde se había producido la sustracción de la fruta. Los hechos tuvieron lugar durante el mes de febrero del presente año, cuando el perjudicado detectó la desaparición de la cosecha, valorada en aproximadamente 8.800 euros.

Los guardias civiles realizaron una inspección en el lugar de los hechos, recabando diversos vestigios y elementos de interés que permitieron avanzar en las pesquisas. A partir de estos indicios, se desarrollaron distintas gestiones de investigación y análisis técnico que culminaron con la identificación del presunto autor, procediéndose a su investigación como presunto autor de dos delictivos de hurto.

Las diligencias instruidas han sido remitidas a la Sección Civil y de Instrucción del tribunal de Instancia de Nules.