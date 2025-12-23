Un accidente en la AP-7 en Castellón causa importantes retenciones de tráfico

Un accidente entre dos vehículos en el kilómetro 406 de la AP-7, a la altura de Orpesa, está causando importantes retenciones de tráfico.

Localización del accidente

Según fuentes de la Guardia Civil de Tráfico de Castellón, en el siniestro, producido sobre las 13.15 horas, no ha habido heridos, pero sí que ha obligado a cortar el carril izquierdo de circulación en dirección Valencia.