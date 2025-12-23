Le reclaman cinco años de cárcel tras atraparlo con cocaína en su coche

Los delitos sobre el tráfico de drogas siempre tienen en alerta a la Guardia Civil y al resto de autoridades en la provincia. Y si es así es, en parte, porque en ocasiones se encuentran con casos como el que llega a juicio este próximo martes, 23 de diciembre, en la Audiencia Provincial de Castellón.

Petición de pena por la Fiscalía

La Fiscalía Provincial de Castellón escribe un escrito de acusación al Juzgado de Instrucción Nº3 de Vila-real en el que reclama cinco años de prisión para un hombre por un presunto delito contra la salud pública, en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud. Asimismo, le reclaman una multa de 4.500 euros.

Este individuo, que cuenta con antecedentes penales computables a efectos de reincidencia por delitos similares, deberá responder por los sucesos que ocurrieron la noche del 28 de enero de 2020. Ese día, sobre las 20.00 horas, los agentes le sorprendieron en una actitud que consideraron como «sospechosa» mientras conducía un vehículo por una localidad de Castellón. Los efectivos de la Guardia Civil le dieron el alto, intuyendo que el hombre podría tener relación con algún delito.

Dinero en efectivo y primeras sospechas

El procesado, de nacionalidad colombiana, no pudo hacer nada ante la insistencia policial. Los agentes, primero, le encontraron con la mano en una cartera en la que encontraron 2.210 euros en efectivo (la mayoría eran billetes de 50 euros), lo que, sin ser delito, aumentó sus sospechas.

Registro exitoso

Los agentes procedieron en ese momento a realizar un exhaustivo registro en el vehículo del hombre, al quien hicieron salir. Según lo que detalla la Fiscalía, el cenicero del turismo fue el lugar donde se encontraron los primeros cinco envoltorios de plástico precintados con alambre verde. Tenían dentro una sustancia blanca.

Localizado este primer lote, la mirada de los agentes se posó sobre la puerta del conductor. En el departamento interior hallaron la funda de unas gafas: dentro de ella había otros diez envoltorios de plástico idénticos, con el mismo polvo blanco. «Una vez analizadas estas sustancias, resultaron ser 9,66 gramos de la sustancia estupefaciente denominada cocaína, con una riqueza del 79,4%», asegura el fiscal que concluyeron las autoridades en su denuncia.

Lista para su venta

Según el Ministerio Público, esta droga estaba preparada para «destinarse a la venta o distribución entre terceras personas».

Esta cantidad de droga alcanzaría en el mercado negro un precio de 2.289 euros, según la tasación pericial efectuada.