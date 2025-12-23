Pillado en un control con un 'cóctel' de drogas y 1.800 € en efectivo en la Vall d'Uixó
Agentes de la Guardia Civil detienen al individuo, de 35 años, por un presunto delito contra la salud pública
Un hombre de 35 años ha sido detenido con varias drogas y 1.870 euros en efectivo durante un control en la Vall d'Uixó que tuvo lugar el pasado sábado.
La Guardia Civil le intervino 35 gramos de cocaína, 0,91 gramos de ketamina y 1,8 gramos de marihuana, además de 1.870 euros en efectivo, y le arrestó como supuesto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.
Control a primera hora de la tarde
La actuación tuvo lugar el pasado 20 de diciembre, sobre las 15:20 horas, cuando agentes de la Guardia Civil de Burriana se encontraban realizando un dispositivo de control y vieron al conductor de un turismo que mostraba una actitud sospechosa y un evidente estado de nerviosismo, por lo que procedieron a realizar un registro y localizaron las sustancias estupefacientes ocultas entre sus pertenencias.
El hombre fue detenido y puesto a disposición judicial junto con las diligencias instruidas, que han sido remitidas al Juzgado de Instrucción número 6 de Nules.
- De fábrica abandonada en Castellón a referente europeo
- Altar en memoria de un menor que se precipitó desde un 6º piso en Castelló
- Emergencias activa la alerta por riesgo de nevadas en Castellón
- Casi 200.000 euros repartirá la basílica de Sant Pasqual de Vila-real por una terminación del segundo premio
- Cara y cruz del comercio de Castelló: cierra otra conocida tienda y piden 149 licencias de apertura en 2025
- El Villarreal-Barcelona, con Flick, rendido a Marcelino: «Me gusta mucho»
- Directo: Lotería de Navidad 2025 en Castellón
- Una cita por Wallapop se convierte en pesadilla en Xilxes: 'Me puso un cuchillo en el cuello y pensé que me mataba