Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alerta gripeFábrica abandonada CastellónCierre comercio CastellóNuevo parking Avenida del MarCita Wallapop
instagramlinkedin

Pillado en un control con un 'cóctel' de drogas y 1.800 € en efectivo en la Vall d'Uixó

Agentes de la Guardia Civil detienen al individuo, de 35 años, por un presunto delito contra la salud pública

Drogas incautadas.

Drogas incautadas. / Mediterráneo/ Guardia Civil

Noelia Martínez

Noelia Martínez

Castellón

Un hombre de 35 años ha sido detenido con varias drogas y 1.870 euros en efectivo durante un control en la Vall d'Uixó que tuvo lugar el pasado sábado.

La Guardia Civil le intervino 35 gramos de cocaína, 0,91 gramos de ketamina y 1,8 gramos de marihuana, además de 1.870 euros en efectivo, y le arrestó como supuesto autor de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.

Dinero en efectivo incautado.

Dinero en efectivo incautado. / Mediterráneo / Guardia Civil

Control a primera hora de la tarde

La actuación tuvo lugar el pasado 20 de diciembre, sobre las 15:20 horas, cuando agentes de la Guardia Civil de Burriana se encontraban realizando un dispositivo de control y vieron al conductor de un turismo que mostraba una actitud sospechosa y un evidente estado de nerviosismo, por lo que procedieron a realizar un registro y localizaron las sustancias estupefacientes ocultas entre sus pertenencias.

El hombre fue detenido y puesto a disposición judicial junto con las diligencias instruidas, que han sido remitidas al Juzgado de Instrucción número 6 de Nules.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents