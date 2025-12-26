Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Guardia Civil detiene al autor de dos atracos en Benicarló

El ahora detenido abordó a las víctimas en una zona aislada

La navaja incautada al ahora detenido. / Guardia Civil

Redacción Mediterráneo

Castellón

La Guardia Civil ha detenido a un varón de 32 años como presunto autor de dos delitos de robos con violencia e intimidación con arma blanca en Benicarló.

La investigación se inició tras la denuncia presentada por una persona que fue víctima de un atraco con arma blanca (navaja) en una zona aislada. En el transcurso del asalto, el autor le sustrajo 510 euros y le arrancó del cuello un cordón de oro, causándole lesiones por las que tuvo que ser atendido en un centro hospitalario.

Días después, en la misma zona, el ahora detenido volvió a actuar, agrediendo a otra víctima con una navaja y golpeándole en el rostro. En esta ocasión sustrajo 150 euros, siendo necesaria igualmente la asistencia sanitaria de la víctima.

Gracias a los datos recabados y una vez realizadas las comprobaciones oportunas, la Guardia Civil logró identificar, localizar detener a un varón como presunto autor de dos delitos de robo con violencia e intimidación

El sospechoso fue detenido en la tarde del día 22 de diciembre de 2025 y puesto a disposición del Juzgado de Instrucción nº 3 de Vinaròs, cuya autoridad judicial decretó su ingreso en prisión.

La actuación ha sido desarrolladas por efectivos del Puesto principal de la Guardia Civil de Benicarló.

