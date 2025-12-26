A juicio en Castellón una banda de ladrones por robar Chanel nº 5, playmobils y electrónica

El Ministerio Fiscal solicita una pena total de 27 años y seis meses de prisión para cuatro acusados de pertenencia a grupo criminal (un año para cada uno) y delitos continuados de robo en casa habitada (5 años y seis meses), además de imponerles una indemnización por responsabilidad civil de 1.412,43 euros.

El juicio, previsto para el 9 de enero en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón, sentará en el banquillo al cabecilla de la organización, que fijaba los objetivos, los vigilaba y anotaba los horarios de sus moradores y después recogía la mercancía robada y pagaba en metálico el trabajo; su lugarteniente y enlace, que era el que ordenaba los golpes; y dos de los cuatro peones, menores marroquís en situación irregular, que entraban, siempre a la fuerza, en las casas. Según el escrito de Fiscalía, fueron cuatro los domicilios asaltados en un mismo día.

Fue el 22 de abril de este 2025. Después de un mes preparando los robos en una casa del jefe, donde después depositaron los efectos procedentes de los robos que perpetraban y donde también vivía el lugarteniente, empezaron una jornada frenética. Primero, entraron en un chalet forzando la verja y ocasionando daños en las cerraduras y en las mallorquinas y ventanas. Se llevaron un decodificador TDT, un DVD, un vídeo VHS, una antena parabólica, con un valor estimado de 712,46 euros, que el propietario reclama. Pero también requisaron un perfume Chanel nº 5, varios pendientes, un bolso de mujer, dos cámaras de fotos, una mesa y cuatro sillas, unos Playmobil, seis coches de Scalextric y, entre otras cosas, recipientes de cristal, por un importe estimado y reclamado también de 699,97 euros.

El número 2 de la trama, junto a dos de los menores, entraron después en un segundo chalet, de donde sustrajeron un ordenador portátil, que fue recuperado después por la Guardia Civil; y en una tercera vivienda unifamiliar, donde en ese momento estaban sus propietarios. Ellos, al percatarse de que no estaban solos, salieron por la ventana, abierta, sin llegar a sustraer nada.

Pero no se quedaron ahí. De nuevo el lugarteniente, junto a uno de los menores, accedió a otro chalet saltando la valla perimetral y rompiendo el cristal de la ventana. Poco pudieron hacer al ser sorprendidos por agentes de la Guardia Civil, de los que en un principio consiguieron huir, iniciando una persecución por el jardín de la finca hasta que fueron interceptados en la zona de merendero.

A los investigados se les intervinieron los perfumes y varios productos de belleza, además de un ordenador, el bolso y varios de los muñecos robados ese día.