Accidente viral en un párking de Vinaròs en Nochebuena: "Madre mía la que está liando, se está cargando el túnel"

Una Nochebuena accidentada en Vinaròs. Una furgoneta de empresa provocó en la noche del 24 de diciembre daños de consideración en el aparcamiento subterráneo del paseo marítimo de Vinaròs (Passeig de Colom) tras acceder al recinto sin calcular correctamente la altura del vehículo. El incidente afectó a la iluminación, al techo y a la salida del párking, donde se produjeron los desperfectos más visibles, tal y como se puede apreciar en el vídeo que encabeza la noticia.

Todo quedó grabado

La conductora, visiblemente nerviosa al quedar atrapado en el interior, realizó varias maniobras para intentar salir por su cuenta. Estas maniobras acabaron agravando los daños tanto en las instalaciones del aparcamiento como en el propio vehículo, cuyo techo resultó seriamente afectado a lo largo de todo el recorrido.

Los hechos fueron grabados por el conductor de otro vehículo que se encontraba en el lugar en ese momento, imágenes que podrían servir para esclarecer lo ocurrido. Durante la grabación, se puede escuchar el asombro de este conductor que reacciona con expresiones como "Madre mía la que está liando".

Operarios arreglando los desperfectos causados por la furgoneta / X. Flores

Alcance de los daños

La Concejalía de Obras y Servicios ha informado de que está a la espera de un informe técnico que permita valorar de forma exhaustiva el alcance de los daños materiales producidos en el aparcamiento subterráneo, aunque ya ha restablecido algunos. El concejal del área, Josué Brito, lamentó que el conductor que grabó estos hechos no hubiera bajado para tranquilizar al autor de los hechos y esperar a que acudieran a sacarlo, minimizando de este modo los daños producidos.

Se da la circunstancia de que en este párking y túnel, Obras y Servicios realizó hace tan solo una semana unas tareas de mantenimiento y mejora de la iluminación.