Cortan la N-340 en Castellón por inundación total de la vía

Tráfico ha cortado este sábado la carretera N-340 a la altura de Benicarló por el temporal de lluvias que azota el litoral norte de Castellón.

Kilómetro 1.047

Según han informado desde la DGT a Mediterráneo, se trata del kilómetro 1.047 de la general.

Un tramo de unos 100 metros ha quedado completamente anegado por el agua y se ha tomado la decisión de cortar la calzada a las 16.43 horas.

La zona inundada es una parte del término municipal benicarlando que suele verse afectado en días como el de este sábado, ya que el cauce natural por el que pasa el agua cuando crece atraviesa esta carretera.

Itinerario alternativo

Tráfico ha establecido desvíos en ambos sentidos en los kilómetros 1.046 y 1.049, para reorientar a los coches por un itinerario alternativo.

La decisión ha llegado después de que durante el día hayan caído ya 64 l/m2 en Benicarló, el punto de Castellón donde más ha llovido este sábado hasta el momento.

La circulación en el resto de Benicarló también es muy compleja debido al aviso amarillo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que se ha traducido en lluvias torrenciales que han anegado calles de la ciudad, con una persona quedando atrapada en su vehículo.