Accidente múltiple en la AP-7 en Castellón con cuatro coches implicados

La autopista AP-7 ha tenido este domingo un accidente múltiple en la provincia de Castellón, según han informado fuentes de la Guardia Civil de Tráfico a Mediterráneo.

Concretamente, ha ocurrido en el término municipal de Peñíscola, una localidad que ha registrado así su segunda incidencia del día tras el rescate protagonizado por la Guardia Civil y los Bomberos de la Diputación en un camino rural, de donde han sacado a un adulto y dos niños atrapados en un vehículo en el que se habían quedado atrapados por las lluvias.

Hasta cuatro vehículos

En este otro segundo incidente, un total de cuatro vehículos se han visto implicados en el siniestro acaecido en la AP-7, en una jornada en la que todavía se han registrado lluvias por el temporal que ha azotado el arco mediterráneo durante los últimos días.

En Peñíscola, por ejemplo, han caído unos 14 litros/m2, según Avamet.

Sin heridos

De acuerdo con la Guardia Civil, este accidente se ha saldado sin heridos, a pesar de lo aparatoso del suceso y de haberse visto involucrados cuatro vehículos, con sus respectivos ocupantes.

El accidente ha tenido lugar a las 20.00 horas de la tarde. Uno de los carriles que va en sentido Barcelona está cortado a causa del accidente.

Todo ello en una jornada en la que la vecina Valencia se está llevando lo peor del temporal, con aviso rojo de Aemet, múltiples incidencias y peligro de desbordamiento de ríos.