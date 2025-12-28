Mariano Albert fue el 25 de enero de 1861, acompañado de su hija mayor, Carmen, y con una vecina, al curandero de Benasal, el cual reiteró que tenían demonios, añadiendo que su citada hija, Carmen, tenía 16 demonios y la otra hija, Josefa, 17, habiéndoles hecho, además, cruces.

Declaró Manuela Barreda que la noche del 27 de enero, temeroso el marido de ser arrebatado por el demonio, cuyos pasos oía, después de rezar todos de rodillas y los brazos en cruz, se sentó en el hogar, poniendo sobre el muslo izquierdo a la niña menor, entre las rodillas la mediana, y colocadas a uno y otro lado su mujer y la hija mayor, permaneció abrazándolas en toda la noche, tocándolas de vez en cuando para comprobar si se cansaban de tener las manos plegadas y rezar.

Manuela Barreda y su hija Carmen manifestaron que al anochecer del 29 de enero de 1861, encontrándose en casa solas con las otras dos hermanas y con su marido y padre, Manuela le dijo a su marido que se santiguase para rezar el rosario y, no habiendo querido hacerlo, le cogieron Manuela en unión de su hija Carmen y, a la fuerza, le obligaron a ello. Estando rezando quiso éste marcharse, por lo que le detuvieron, sin permitir que saliese de casa, y agarrándole ambas de la camisa y del pelo, le arrojaron al suelo y entre todas le golpearon, maltratándole con los zuecos, diciendo Manuela a sus hijas: “Cantar, que ahora matamos al demonio”.

Añadieron que acto seguido Manuela tomó una zuela y le golpeó con ese instrumento en todo su cuerpo, cara y cabeza, repitiendo que “mataban al demonio”. A continuación cogió una azada, con la que le dio varios golpes a Mariano hasta que se rindió. Luego recogió los pedazos en que había dividido a su marido con la sangre para unirlos, creyendo que volverían a juntarse como si nada hubiese acontecido. Carmen, Josefa y Elena Albert declararon que las tres hermanas se vieron obligadas a tomar parte en el crimen por los mandatos de su madre.

El día 30 de enero, tras aquella noche de aquelarre, se quedaron más calmadas y comprobaron espantadas el horror del crimen que habían cometido, convenciéndose de que en vez de haber muerto al demonio habían asesinado a su padre y esposo. No sin que antes Manuela Barreda hubiese tenido el cadáver y restos de éste en las faldas, colocándole en sus pechos con ademán de lactar, creyendo que había de resucitar, por la profunda convicción de haber muerto al demonio mayor.

La mañana del 30 de enero de 1861, el alcalde Mauro Climent, acompañado del secretario, médicos y de la esposa y las tres hijas de la víctima, junto a otras personas del pueblo de Culla, penetraron en la casa de Mariano Albert Tena. El cuadro fue horroroso: en el zaguán encontraron el cuerpo tapado con una sábana, tan destrozado y horriblemente mutilado que no se le reconocía. Su mujer manifestó entonces que ella lo mató con zuelas y azadas, insistiendo Manuela y sus dos hijas en que creían haber matado al demonio.

En el informe de autopsia se decía que la cabeza y el cuerpo de Albert fueron triturados, sin que apenas hubiese quedado un hueso sano, encontrándose la masa encefálica, pulmones, corazón, hígado, bazo, estómago, parte de los intestinos y otros órganos separados y esparcidos por el suelo, con muslos y piernas fracturados en diferentes puntos.

Ante ese panorama, los dos médicos que practicaron la autopsia no pudieron determinar el número exacto de heridas, aunque se estimaron en unas 1500.

Manuela Barreda, Carmen Albert y Josefa Albert fueron acusadas por el fiscal de un delito de parricidio. La defensa alegó la eximente de enajenación mental. El fiscal del Juzgado de Primera Instancia de Albocàsser solicitó la pena de muerte por garrote vil para Manuela Barreda. El juez no aceptó la eximente y dictó sentencia en el año 1862, condenando a las procesadas.

La Audiencia Territorial dictó sentencia absolviendo libremente a Carmen y Elena Albert Barreda, acordando su reclusión en un hospital de dementes. Manuela Barreda, esposa de la víctima, había fallecido de muerte natural pocos meses antes, a finales de 1862. Josefa, la otra hermana, también falleció en el verano de ese mismo año.

El curandero de Benasal, Luis Fabregat, fue acusado en el mismo proceso. El Juzgado de Primera Instancia de Albocàsser lo condenó a cadena perpetua, si bien la Audiencia Territorial de Valencia sustituyó dicha pena por la de nueve años de presidio mayor.

Sobre este suceso es inminente la publicación de una novela histórica por el historiador de Albocàsser Francesc Bellmunt Gil.