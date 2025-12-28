Rescatan a un adulto y dos niños atascados con su vehículo en un camino rural por el agua en Peñíscola
Los afectados se encuentran bien, de acuerdo con los Bomberos de la Diputación que están a cargo del operativo
La Guardia Civil y los bomberos del Consorcio Provincial de la Diputación de Castellón han rescatado este domingo a tres personas (un adulto y dos niños) que se habían quedado atrapadas en su vehículo en un camino rural entre los términos municipales de Peñíscola y Santa Magdalena de Pulpis.
Según han informado los bomberos, las personas están atrapadas en la zona del barranco de les Moles, en un camino rural afectado por el temporal de estos últimos días, por el cual se mantenía el aviso amarillo de Aemet activado.
Las tres personas se encuentran bien, según han precisado desde el Consorcio.
47 litros/m2 en la zona
De hecho, precisamente en Santa Magdalena de Pulpis aún han caído este domingo 47 litros/m2, lo que ha provocado que esta zona siga con el agua suficiente como para dejar varado a un vehículo como el que llevaban estas personas.
Los efectivos que han actuado en la operación pertenecen al parque Baix Maestrat.
Son los coletazos de un temporal que este domingo ha desplazado lo peor de sus consecuencias a la provincia de Valencia, ya que allí se ha activado un aviso rojo por lluvias, con peligro de desbordamiento de ríos.
