Restablecida la circulación en la N-340 en Castellón tras 24 horas cortada por inundación

La remisión del temporal en Castellón este domingo deja una buena noticia: la reapertura al tráfico de la N-340, que había tenido que ser cortada el sábado en el norte de la provincia.

En Benicarló

En concreto, el corte total se encontraba en el punto kilométrico 1.047 de la carretera nacional, que se encuentra en el término municipal de Benicarló.

Las lluvias torrenciales que se habían producido durante los últimos días dejaron ayer completamente inundados 100 metros de la N-340, en una zona que suele quedar anegada cuando hay complicaciones climatológicas.

El Baix Maestrat ha sido la zona más afectada en Castellón por este último episodio de lluvias, y el sábado se habían registrado en Benicarló casi 70 litros/m2 de agua.

Activo un aviso amarillo en el litoral e interior sur

Este domingo, lo peor del temporal se ha desplazado a la vecina provincia de Valencia, donde hay activo un aviso rojo por lluvias, mientras que en Castellón queda activo el aviso amarillo en el litoral sur y el interior sur.

Por tanto, el litoral norte, que tan mal lo había pasado el sábado, ya ha quedado libre de avisos.

Un día entero

Así, después de 24 horas cortada, por fin Tráfico ha reabierto la circulación a las 16.30 horas de este domingo, por lo que los conductores ya marchan sin problemas por la antigua vía que une Castellón con Barcelona.

Durante este pasado día en el que la carretera ha estado cortada, había habido desvíos por parte de Tráfico para salvar el tramo inundado.