Declaran un incendio en una empresa de muebles de la Vall d’Uixó y desalojan el centro de diálisis contiguo

Los bomberos del Consorcio Provincial de Castellón (BombersDipcas) trabajan en la extinción de un incendio declarado este lunes en una empresa de muebles ubicada en la Vall d’Uixó.

El incendio se ha iniciado sobre las 10.00 horas y, debido a la evolución del fuego, efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos están actuando desde el exterior del edificio, ante la imposibilidad de continuar trabajando en el interior.

Cuatro dotaciones

Hasta el lugar se han movilizado cuatro dotaciones, así como una unidad de mando y una unidad de jefatura del Consorcio Provincial. En una primera intervención acudieron dos dotaciones y una unidad de mando del parque de la Plana Baixa, tal y como informaron en su cuenta oficial de X.

Servicios de emergencia

Los servicios de emergencia continúan trabajando para extinguir el incendio y han desalojado el centro de diálisis que hay al lado de las instalaciones. Además, también se ha movilizado una ambulancia con carácter preventivo por las características del incendio. Por el momento se ha informado que no hay daños personales.

Las primeras hipótesis apuntan a que el causante del fuego ha sido un fallo eléctrico.