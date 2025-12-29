Persecución en Castellón: Un ladrón huye de la policía tras cometer 31 robos en vehículos y en una vivienda

Con motivo de los robos en el interior de vehículos registrados durante las últimas noches en Orpesa, y que generó una importante alarma social, con un total de 31 vehículos afectados, se estableció un dispositivo conjunto entre la Guardia Civil del Puesto Principal de Orpesa y de la Policía Local de la localidad.

El operativo se centró en distintas zonas donde se había detectado una mayor actividad del autor, permitiendo identificar al sospechoso gracias a numerosas gestiones, en las que se pudo averiguar su modus operandi. Se trataba de una persona conocida por hechos similares, detenida recientemente por 19 robos con fuerza en interior de vehículo y hurtos.

Breve persecución

Durante el desarrollo del dispositivo se recibió un aviso por un posible robo con escalo en el interior de una vivienda. El sospechoso fue localizado en las inmediaciones, y al advertir la presencia policial, el individuo emprendió la huida, siendo interceptado tras una breve persecución.

Tras las comprobaciones oportunas, se confirmó que se trataba del presunto autor del robo en vivienda, así como de los robos cometidos en el interior de los 31 vehículos, coincidiendo el modus operandi y los indicios obtenidos durante la investigación y por todo ello se procedió su detención.

Ingreso en prisión

Las diligencias instruidas junto con el detenido ha sido entregadas en el Juzgado de Guardia de Castellón, que ordenó su ingreso en prisión.