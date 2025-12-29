Una peluquería difunde el vídeo de un robo de 2.000 euros para dar con el culpable

La jornada de trabajo en una conocida peluquería de Vila-real se ha visto sacudida por un suceso indignante que ha despertado la solidaridad de los vecinos. El establecimiento, situado en la calle Cronista Doñate, frente al IES Francesc Tàrrega, ha sido víctima de un robo bajo la modalidad del descuido, en el que un individuo consiguió llevarse un botín de 2.000 euros.

La verdad es que la sangre fría del ladrón ha quedado perfectamente retratada en las cámaras de seguridad. Según se aprecia en el material que la propia peluquería ha compartido en Facebook, el hombre entró al local simulando ser un cliente despistado hablando por teléfono. Su pretexto era sencillo y no levantó sospechas: quería consultar la disponibilidad de horarios para pedir una cita.

Sin embargo, sus intenciones eran mucho más oscuras. De hecho, el sospechoso esperó pacientemente el momento oportuno, que llegó cuando el peluquero, con total confianza, se dispuso a buscar su teléfono móvil para apuntar los datos de la supuesta cita. En esos escasos segundos de distracción, mientras el profesional gestionaba la agenda, el ladrón alargó la mano con rapidez para sustraer un bote donde se guardaba el dinero de la recaudación.

Imagen del supuesto ladrón. / Facebook

Colaboración ciudadana

En la imagen difundida por el comercio se observa que el sospechoso portaba una mascarilla, aunque en el momento del hurto la llevaba bajada, lo que permite ver sus facciones con mayor claridad. Los responsables del negocio han confirmado en sus redes que la cifra sustraída asciende a 2.000 euros, un golpe durísimo para cualquier pequeño comercio familiar.

A través de su publicación, piden máxima difusión para intentar localizar a esta persona y evitar que otros compañeros del sector sufran un percance similar. El vídeo y las capturas ya circulan con fuerza por los grupos de vecinos de la zona del IES Francesc Tàrrega. La claridad de las imágenes es tal que se espera que alguna persona pueda aportar datos concretos a la Policía para facilitar su identificación.

Resulta sorprendente la tranquilidad con la que el individuo fingió el engaño, manteniendo una actitud relajada hasta que tuvo el botín a su alcance. Además, el hecho de que el establecimiento se encuentre en una zona de paso tan concurrida de Vila-real hace confiar en que alguien pueda reconocerlo por su fisonomía o vestimenta.

Como siempre en estos casos, se recomienda a los comerciantes mantener la recaudación fuera del alcance visual y directo del público para evitar situaciones de riesgo.