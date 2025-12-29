El tráfico en Castellón: Herido un conductor de camión tras un accidente en la AP-7 y varias carreteras afectadas por las lluvias

La lluvia persistente en Castellón está complicando el tráfico en las carreteras. Un accidente de tráfico registrado este lunes por la mañana en la autopista AP-7, a la altura de Almenara en sentido Valencia, está provocando retenciones en la zona. Un camión se ha salido de la vía por el arcén derecho, lo que ha obligado a cortar el carril mientras los operarios trabajan en el lugar del siniestro para tratar de recuperar la normalidad cuando antes.

Herido leve

El conductor del vehículo ha resultado herido leve y ha podido ser atendido en el mismo punto del accidente por los servicios sanitarios, sin que haya sido necesario su traslado a un centro hospitalario, según han informado fuentes del subsector de Tráfico de la Guardia Civil.

Carreteras con problemas

Este incidente coincide con un episodio de lluvias persistentes que está causando problemas en numerosas carreteras de la provincia de Castellón. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado de condiciones difíciles de circulación por inundaciones en varios puntos de la red viaria:

CV-194 , en Argelita , a la altura del kilómetro 12, en ambos sentidos.

, en , a la altura del kilómetro 12, en ambos sentidos. CV-148 , en Borseral (El) , en el kilómetro 3, en ambos sentidos.

, en , en el kilómetro 3, en ambos sentidos. CV-125 , en Primera del Riu , del kilómetro 1 al 3, en ambos sentidos.

, en , del kilómetro 1 al 3, en ambos sentidos. CV-124, en Forcall, del kilómetro 1 al 2, en ambos sentidos.

Además, la CV-137 permanece cortada e intransitable a su paso por Càlig debido a la acumulación de agua en la calzada.

Alerta amarilla

Ante esta situación, las autoridades recomiendan extremar las precauciones al volante, reducir la velocidad, aumentar la distancia de seguridad y evitar desplazamientos innecesarios. La provincia de Castellón se encuentra en alerta amarilla por lluvias, por lo que no se descartan nuevas incidencias a lo largo de la jornada.