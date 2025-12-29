Tres detenidos al ser pillados en pleno robo a un comercio de Burriana

Tres personas han sido detenidas en la madrugada de este lunes tras ser pilladas en pleno robo a un establecimiento comercial de Burriana gracias a una actuación coordinada desarrollada entre la Policía Local y la Guardia Civil.

Los hechos tuvieron lugar sobre las cuatro de la mañana, momento en el que la Policía Local recibió un aviso a través del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat (112). Un vecino alertaba sobre la presencia de fuertes golpes en un comercio situado en las proximidades del Centro de Salud Burriana I, en la avenida de Nules. Al lugar se desplazaron de forma inmediata dos dotaciones de la Policía Local junto a efectivos de la Guardia Civil del Puesto Principal de Burriana.

A su llegada, los agentes observaron que el cristal del establecimiento se encontraba fracturado, presumiblemente mediante el uso de una piedra. En el lugar fueron interceptadas tres personas: dos hombres, vecinos de Castellón, y una mujer, vecina de Burriana.

Intento de huida

Pese a que uno de los implicados intentó emprender la huida de forma precipitada, la rápida intervención de los agentes permitió la detención de los tres individuos y la recuperación de la caja registradora del comercio. Según los testimonios recabados, la mujer habría actuado como presunta colaboradora en la comisión del delito, por lo que también fue detenida e imputada por un presunto delito de robo con fuerza, como el resto.

El alcalde de Burriana, Jorge Monferrer Daudí, ha destacado que “esta intervención es un ejemplo del éxito de la coordinación policial en nuestra ciudad". "La rápida respuesta de la Policía Local y la Guardia Civil, sumada a la colaboración fundamental de los vecinos, nos permite seguir trabajando por una Burriana más segura cada día", ha añadido, señalando que "desde el ayuntamiento vamos seguir trabajando duropara incrementar la seguridad de nuestros comerciantes y seguiremos reforzando la vigilancia en todos nuestros barrios”.