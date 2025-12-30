Herido un ciclista en la CV-18 en Burriana en un accidente con un coche
La víctima ha sido trasladada hasta el Hospital de la Plana de Vila-real
Un accidente de tráfico ha sorprendido a quienes circulaban este mediodía por la CV-18. Sobre las 12.40 horas en término municipal de Burriana se ha producido una colisión entre un turismo y una bicicleta, según ha informado el subsector de Tráfico de la Guardia Civil.
Al lugar se han desplazado dos ambulancias, guardia civil, entre otros efectivos. El siniestro ha ocurrido en dirección Valencia y testigos presenciales han visto cómo subían en una camilla al herido con la mascarilla de aire. La Guardia Civil ha explicado que el herido ha sido atendido in situ en un primer momento y posteriormente ha sido trasladado hasta el Hospital de la Plana con una Samu.
Se desconoce el alcance de las heridas, a falta de la confirmación oficial de la Conselleria de Sanitat aunque podría presentar una fractura de clavícula.
