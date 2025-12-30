Un vuelco de furgoneta provoca retenciones en la CV-10 a la altura de la Vall d’Uixó
El accidente se salda sin heridos de gravedad y el tráfico se ve afectado hasta la retirada del vehículo por la grúa
Un accidente de tráfico registrado este martes en la CV-10, a la altura de la Vall d’Uixó, ha provocado retenciones puntuales en la vía, aunque sin consecuencias graves para los ocupantes del vehículo implicado. El siniestro consistió en el vuelco de una furgoneta, que quedó atravesada parcialmente en uno de los carriles.
Según fuentes consultadas, el accidente se saldó sin heridos de consideración. Uno de los ocupantes del vehículo únicamente sufrió un pequeño corte en una ceja, que no requirió traslado hospitalario ni atención sanitaria de urgencia en el lugar del suceso.
La presencia del coche accidentado en la calzada obligó a extremar la precaución y generó retenciones de tráfico durante un tiempo, hasta la llegada de la grúa para retirar la furgoneta. A pesar de ello, no fue necesario cortar la circulación, ya que el tráfico pudo mantenerse operativo por el resto de carriles.
Una vez retirado el vehículo y limpiada la calzada, la circulación quedó totalmente restablecida, sin que se hayan registrado más incidencias en este tramo de la CV-10.
