Un vehículo invade el carril contrario en la N-340 y provoca un accidente múltiple en Vila-real

Susto para despedir el año en las carreteras de Castellón. Un accidente de tráfico registrado este miércoles sobre las 14.30 horas en la carretera N-340, cerca de la entrada a Vila-real, ha dejado dos heridos y ha provocado retenciones y circulación lenta en la zona, según han confirmado fuentes del subsector de Tráfico de la Guardia Civil.

El siniestro se ha producido cuando, por causas que todavía se desconocen, un vehículo que circulaba en dirección Valencia ha invadido el carril contrario, sentido Barcelona, impactando lateralmente contra otros dos vehículos que circulaban correctamente por la vía.

Al hospital

Hasta el lugar del accidente se desplazaron efectivos de Tráfico y servicios de emergencia, que procedieron al corte inicial de los carriles para facilitar la atención a los afectados y asegurar la zona. Posteriormente, el tráfico fue restablecido de forma parcial, aunque la circulación continúa siendo lenta y con retenciones.

Como consecuencia del choque, dos personas resultaron heridas, siendo atendidas en el lugar del accidente y trasladadas posteriormente al Hospital de La Plana de Vila-real para una evaluación más exhaustiva.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer las causas que llevaron al vehículo a invadir el carril contrario, mientras continúan las labores para normalizar completamente la circulación en este tramo de la N-340.