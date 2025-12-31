Dos incendios en viviendas hacen saltar las alarmas en dos pueblos de Castellón

Dos incendios en viviendas ubicadas en las localidades de Borriol y Benlloch han marcado la jornada de este 31 de diciembre en la provincia de Castellón, en una última jornada del año en la que los bomberos han vuelto a insistir en la necesidad de extremar la precaución en los hogares, especialmente ante la llegada de la noche y un episodio de bajas temperaturas.

Por un lado, los bomberos del Consorcio Provincial de Castellón han intervenido esta mañana en un incendio declarado en una vivienda unifamiliar de Borriol, originado en el garaje del inmueble. El fuego afectó a un turismo estacionado en su interior, generando una importante acumulación de humo que se extendió al resto de la vivienda, aunque las llamas no llegaron a propagarse más allá del vehículo. En la intervención participaron efectivos del parque de la Plana Alta y una dotación de Bombers de Castelló. No se registraron daños personales y la situación quedó controlada rápidamente.

Además, durante la misma jornada se ha producido otro incendio de vivienda en Benlloch, según ha informado el propio cuerpo de bomberos a través de sus canales oficiales, en una jornada especialmente activa para los servicios de emergencia.

Balance del año

Con estos dos sucesos, Castellón cierra el año 2025 con un total de 277 incendios de vivienda, de los cuales 31 se han registrado solo en el mes de diciembre. Desde el Consorcio Provincial han reiterado su llamamiento a la ciudadanía para extremar las precauciones en el uso de estufas, braseros y sistemas eléctricos, especialmente en una noche como la de hoy, marcada por el frío y las celebraciones de fin de año.