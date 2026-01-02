Una moto arrolla a una madre e hija al cruzar la calle en Benicarló
El conductor que las ha arrollado ha dado positivo en alcohol
Atropello en Benicarló. Una madre y su hija menor de edad resultaron heridas este viernes por la tarde tras ser arrolladas por una motocicleta mientras cruzaban por un paso de peatones de la calle Ulldecona, en la localidad de Benicarló.
Positivo en alcoholemia
Según las primeras informaciones, el conductor de la motocicleta dio positivo en la prueba de alcoholemia realizada por los agentes de la Policía Local, que se desplazaron hasta el lugar de los hechos. La madre y la hija fueron atendidas en el lugar del accidente y trasladadas posteriormente al Hospital Comarcal de Vinaròs, donde quedaron en observación y se les practicaron las pruebas médicas correspondientes.
Testigos presenciales explicaron que el atropello se produjo alrededor de las 17.00 horas, cuando ambas víctimas se disponían a cruzar la calle por el paso de peatones.
Investigación policial
Los agentes de la Policía Local de Benicarló instruyeron el atestado, tras realizar las pruebas de alcohol y drogas al conductor, y procedieron a la inmovilización de la motocicleta y del conductor, una vez confirmado el positivo en alcoholemia.
Los hechos están siendo investigados por la Policía Local benicarlanda para determinar las circunstancias exactas del siniestro, ocurrido en plenas fiestas navideñas.
