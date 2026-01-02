Piden ocho años de cárcel por atacar a un hombre con un hacha en Nules

Los hechos ocurrieron en febrero del año pasado, cuando un hombre entró en una tienda de Nules, para hablar con el propietario de un negocio y reclamarle dinero por el traspaso. Pero, tras asegurarle éste que no tenía un comprador, su reacción fue sacar de la bolsa que llevaba un cuchillo largo y un hacha. Con esta última arma, atentó contra la vida del dueño de la tienda al asestarle sendos golpes en la pierna izquierda y en el brazo izquierdo. Estos hechos, por los que la Fiscalía pide ocho años de prisión para el acusado por un delito de homicidio en grado de tentativa, serán juzgados el próximo martes, 13 de enero, en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón.

La persona acusada, de 53 años de edad, detenido por estos hechos el 6 de febrero de 2024 y que, desde el día siguiente, se encuentra en prisión provisional, tras escuchar la negativa del hombre del establecimiento le aseguró que tenía una pistola, en la bolsa que portaba, y le aseguró que le iba a pegar un tiro, justo antes de abalanzarse sobre él con el hacha. Además, después de los dos primeros golpes, le gritó «te voy a matar».

El agredido se levantó de la silla y evitó el ataque del acusado, anteponiendo sus manos entre él y el agresor que solo consiguió golpearle la palma de la mano. Tras esto, el dueño de la tienda pudo escapar corriendo del local y pedir auxilio, aunque el procesado le persiguió y consiguió golpearle de nuevo por la espalda.

Graves lesiones

La víctima, según señala el informe de Fiscalía, sufrió «heridas graves», consistentes en heridas incisocontusas en el brazo izquierdo y la región escapular derecha. También padeció una fractura abierta del primer metacarpiano de la mano izquierda y la sección del flaxor largo del pulgar. Además, sufre un trastorno de estrés postraumático y secuelas anatómico-funcionales, así como un perjuicio estético leve derivado de cicatrices residuales. El documento apunta que, de no haberse defendido, el hacha hubiera llegado hasta la cabeza y le hubiera alcanzado un centro vital que podría haberle causado la muerte.

Aparte de los ocho años de prisión por el intento de homicidio, el Ministerio Fiscal reclama que se le prohíba a este hombre aproximarse a una distancia inferior a mil metros de su víctima. A esto se suma que, en concepto de responsabilidad civil, el acusado deberá indemnizar a la persona agredida con una cuantía de 26.000 euros por las lesiones ocasionadas. El agresor no contaba con antecedentes penales previos, antes de esta detención.