Pillados con pastillas, speed y cristal en Nochevieja cerca de una discoteca en Segorbe

34 pastillas, 7,80 gramos de speed y casi un gramo de cristal. Son las provisiones que llevaba una pareja supuestamente para su venta en una conocida discoteca der Segorbe la pasada Nochevieja. Pero fueron pillados de camino por la Guardia Civil.

La Benemérita, en el marco del dispositivo especial de Nochevieja llevado a cabo para la detección y control del consumo y venta de sustancias estupefacientes, ha detenido a las dos personas como presuntas autoras de un delito contra la salud pública, por tráfico de drogas en las proximidades de una sala de fiestas ubicada en Segorbe, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

Material y efectivo incautado por la Guardia Civil de Burriana. / Guardia Civil

Los agentes del cuartel de Burriana dieron el alto a un turismo. En el momento de identificar a los ocupantes del mismo, un hombre y una mujer, ambos mostraron un claro estado de nerviosismo acompañado de una actitud extraña, lo que hizo sospechar que pudieran estar ocultando algo. Y, tras la plena identificación, los agentes realizaron un registro del vehículo, en el que hallaron una bolsa que contenía 34 pastillas, 7.80 gramos de Speed y 0.94 gramos de Cristal.

La actuación culminó con la detención de ambas personas y la incautación de las sustancias.