Roban 600 euros en una casa en Torreblanca y se dan a la fuga

Ocurrió en pleno día, el último lunes del año, en una vivienda de Torreblanca. La Guardia Civil ha detenido a dos personas como presuntas autoras de un delito de robo con fuerza en una casa tras una denuncia presentada en el cuartel de la Guardia Civil de Torreblanca, en la que la víctima manifestó que, al regresar a su domicilio, sorprendió en el interior a un individuo que acababa de sustraer 600 euros en efectivo y huyó rápidamente del lugar.

Tras los hechos, la Guardia Civil inició de inmediato una investigación que permitió identificar el vehículo utilizado para la huida, un turismo de alquiler propiedad de una empresa ubicada en Paiporta (Valencia).

La identificación

Los agentes realizaron unas pesquisas investigativas que les llevaron a la identificación del presunto autor. Ante el riesgo de fuga, la Comandancia de la Guardia Civil de Castellón organizó un amplio dispositivo operativo y, después de múltiples tareas de investigación, labores de vigilancia, monitorización discreta y seguimiento policial, el operativo culminó con éxito con la detención de los sospechosos, en la localidad de Paiporta.

En el momento de la detención, los agentes realizaron el registro del vehículo y de las pertenencias de los detenidos, donde intervinieron un importante alijo de cosas robadas, con una gran suma de dinero en efectivo, en billetes grandes y pequeños, joyas y varios relojes de alta gama. Asimismo, fueron localizados guantes y una palanca, herramienta habitualmente utilizada para el forzamiento de accesos en viviendas.

Los detenidos, junto con las diligencias instruidas y el material intervenido, han sido puestos a disposición del Juzgado de Guardia de Torrent (Valencia).