Accidente con heridos en la N-340 en Castellón
Dos vehículos han chocado frontalmente
La Guardia Civil y una patrulla del parque de la Plana Baixa del Consorcio Provincial de Bomberos están interviniendo en un accidente con heridos en el que se han visto implicados dos vehículos en la N-340, a la altura de Almenara.
Según fuentes de la Benemérita, el siniestro ha tenido lugar a las 14.02 horas, cuando se ha producido una colisión frontal en el kilómetro 943 de la carretera nacional. La circulación en ese punto en ambos sentidos está cortada.
Estamos trabajando para ampliar esta información.
Suscríbete para seguir leyendo
- Estos son los municipios de la Comunitat Valenciana que ya han cancelado o aplazado la Cabalgata por la Borrasca Francis
- Una empresa cerámica de Castellón recibe el visto bueno para incorporar un nuevo horno
- Onda supera por primera vez en su historia la barrera de los 26.000 habitantes
- La borrasca Francis en directo: Emergencias activa la alerta en Castellón por lluvias, nieve y fuerte descenso térmico
- Un error administrativo deja sin toros a un pueblo de Castellón para sus fiestas de San Antonio
- Un 'templo' del vermut cierra sus puertas en Castelló: dirá adiós el 5 de enero
- Aemet activa la alerta naranja en Castellón por nevadas que alcanzarán los 5 centímetros de grosor
- Primera cancelación de Cabalgata en Castellón por las lluvias: l'Alcora recibirá a los Reyes Magos bajo techo