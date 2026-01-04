Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Accidente con heridos en la N-340 en Castellón

Dos vehículos han chocado frontalmente

Bomberos actuando en una imagen de archivo.

Aitor Tezanos

Castellón

La Guardia Civil y una patrulla del parque de la Plana Baixa del Consorcio Provincial de Bomberos están interviniendo en un accidente con heridos en el que se han visto implicados dos vehículos en la N-340, a la altura de Almenara.

Según fuentes de la Benemérita, el siniestro ha tenido lugar a las 14.02 horas, cuando se ha producido una colisión frontal en el kilómetro 943 de la carretera nacional. La circulación en ese punto en ambos sentidos está cortada.

Estamos trabajando para ampliar esta información.

TEMAS

