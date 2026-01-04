Crímenes olvidados de Castellón: El terrible caso del cadáver partido por la mitad en Castelló

El terrible caso del cadáver partido por la mitad

Terrible suceso ocurrido en Castellón de la Plana en el año 1991, en el que los acusados mataron a un compañero suyo y luego cortaron el cadáver en dos trozos, quemándolo seguidamente para borrar toda huella del delito. El juicio duró cinco días ante un Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de Castellón.

Alberto, de 34 años, a principios de 1991 conoció al procesado Eduardo, mayor de edad, y con antecedentes penales por dos delitos de tráfico de drogas, manteniendo relación con Eduardo por asuntos relativos a dicho tráfico.

Sobre las 10:30 horas del día 22 de junio de 1991, Alberto se reunió en Mislata (Valencia) con el procesado Eduardo, que en esta fecha estaba cumpliendo condena en la cárcel de Valencia, en régimen abierto. Conduciendo Alberto su vehículo Ford Escort, ambos se dirigieron hasta Castellón, donde se reunieron en un bar de esta ciudad con el también procesado Alfonso, mayor de edad, y con antecedentes penales por un delito contra la salud pública. Al igual que el otro procesado, Alfonso se hallaba cumpliendo condena, éste en el Centro Penitenciario de Castellón, y clasificado en tercer grado penitenciario.

Eduardo y Alfonso se conocían ya con anterioridad a este momento, por haber estado juntos en la cárcel de Valencia, compartiendo la misma celda, siendo su relación desde entonces de mutua confianza. No se averiguó cuál fue el motivo que impulsó a Alberto para que acudiera a la citada reunión, durante la cual consumieron los tres varias bebidas alcohólicas. Al término de la misma, los dos acusados, Eduardo y Alfonso, que ya anteriormente habían tenido conversaciones en las que habían concebido la idea de matar a Alberto, tomaron la decisión, de mutuo acuerdo, de llevar a cabo este propósito.

Con esta finalidad, que era totalmente ignorada por Alberto, que se encontraba con sus facultades muy mermadas por el cansancio y las sustancias consumidas, se dirigieron los tres a la vivienda del acusado Alfonso, ubicada en una calle de Castellón. Los procesados se situaron, de esta forma, en el lugar que consideraban idóneo para ejecutar su plan, tanto por el aislamiento de la casa respecto a otras viviendas, como porque junto a la casa existía un cobertizo, y una zona de jardín, lindante con la vía del tren, donde los dos procesados, Eduardo y Alfonso, habían ya previsto el lugar en donde podrían enterrar el cadáver de Alberto.

Al llegar a la vivienda, entre ambos procesados, Alfonso y Eduardo, arrastraron a Alberto hasta el interior de la casa, pues se encontraba ya en condiciones lamentables, llegando a vomitar, y lo dejaron echado sobre un colchón que, situado en la habitación destinada a comedor en la planta baja de la casa, era usado como sofá.

Tras abandonar la vivienda los familiares de Alfonso, y estando Alberto ya inconsciente sobre el colchón, Eduardo le golpeó repetidamente en la cabeza con un objeto contundente, con la finalidad de matarle, salpicando la sangre las paredes. Mientras Eduardo golpeaba a la víctima, Alfonso estaba presente, sin que hiciera ningún ademán que pudiera contribuir a hacer desistir a Eduardo, que estaba llevando a cabo lo que ambos conjuntamente habían planeado.

Una vez muerto Alberto, ambos procesados, Eduardo y Alfonso, procedieron a trasladar su cadáver hasta un cobertizo próximo, situado en el jardín de la casa. Allí lo dejaron en un recipiente, echándole varias botellas de salfumán. Sacaron del comedor el colchón y la colcha sobre los que estaba acostado Alberto cuando fue golpeado por Eduardo, que se hallaban completamente manchados de sangre, prendiéndoles fuego.

Al estar manchadas de sangre las paredes de la habitación destinada a comedor, Alfonso y sus familiares procedieron a limpiarlas.

Al día siguiente, el procesado Alfonso sacó el cadáver de Alberto del recipiente, lo cortó por la mitad con un cuchillo, y lo metió en un cubo de basura grande, echándolo a una hoguera, donde también arrojó luego la otra mitad del cadáver, y el cuchillo, quemándolo en la hoguera durante dos días, hasta reducirlo a cenizas, que enterró en el jardín, sin quedar rastro alguno identificable del cuerpo de la víctima.

En fecha posterior no precisada, pero próxima a la muerte de Alberto, para que no quedara rastro alguno de sangre en las paredes de la habitación de la vivienda donde se había llevado a cabo su asesinato, se realizaron obras consistentes en retirar y sustituir los azulejos de tres paredes y pintar las mismas.

Posteriormente se descubrieron los hechos y fueron detenidos sus autores. El juicio se celebró ante el tribunal del jurado de la Audiencia Provincial de Castellón, el cual emitió veredicto de culpabilidad respecto de los dos acusados, condenándoseles por el Magistrado-Presidente a los dos como coautores de un delito de asesinato a la pena de dieciocho años de prisión a Eduardo y a dieciséis a Alfonso, mas a indemnizar a los padres del fallecido en veinte millones de pesetas.

El cadáver de la víctima, cortado y quemado, convertido en cenizas, no fue encontrado como es lógico, pero el hecho de su muerte quedó plenamente acreditado, pese a no contar con la evidencia física del hallazgo de su cadáver, pues el procesado Alfonso reconoció haber hecho desaparecer el cadáver de la persona que acudió a su domicilio con Eduardo, y que este lo mató a palos, añadiendo que le echó quince o veinte botellas de salfumán así como el haberlo posteriormente cortado por la mitad y haberle prendido fuego.

La forma como se dio muerte a la víctima y que el que realizó materialmente la acción de matar fue Eduardo golpeando repetidamente con un objeto contundente a Alberto en la cabeza, resultó acreditado a través de las declaraciones del coprocesado Alfonso.

Por otra parte, se realizó un dictamen pericial emitido en el juicio oral por el catedrático de Medicina Legal de la Universidad de Valencia y por otro perito profesional del Laboratorio de Antropología Forense, informe que acreditó que la desaparición de un cadáver de un individuo de 35 años de edad, de complexión y estatura normal y siendo el medio de cremación una hoguera al aire libre, se producía transcurridas de ocho a diez horas aproximadamente, y que solo quedarían algunos fragmentos de huesos, que siendo triturados, se transformarían en un conglomerado calcáreo que se solubilizaba e integraba totalmente en la tierra en un par de días.

Eduardo negó siempre los hechos. Sin embargo, en el juicio compareció un testigo, Manuel, que corroboró que la muerte la produjo directamente Eduardo, pues el testigo declaró que había comprado un terreno que era de la víctima y el procesado Eduardo le dijo en una conversación en su casa que: El terreno que tú tienes es de uno y a ese lo he matado yo.

De todos modos, se trata de un suceso oscuro, pues no se averiguó el motivo del comportamiento delictivo de los procesados, o la utilidad o beneficio que a cada uno de ellos podía procurar la muerte de Alberto, existiendo sospechas, que no pudieron acreditarse, de que terceras personas no identificadas ordenaron la muerte de Alberto, pudiendo tratarse de un ajuste de cuentas, aunque nada de esto pudo probarse. Lo cierto es que los acusados mataron a Alberto y se siguen ignorando los motivos por los que lo hicieron y el beneficio que dicha muerte les reportó.