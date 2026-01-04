Impresionante incendio de un coche en la AP-7 en Castellón
Los bomberos han actuado este domingo en la autopista
Los Bomberos de la Diputación de Castellón han extinguido este domingo un incendio en un vehículo, según han informado desde el Consorcio Provincial, en un día en el que ya ha habido otro incidente en las carreteras castellonenses.
Completamente calcinado
El coche se ha prendido fuego a la altura del término municipal de Torreblanca, en la autopista AP-7. El turismo ha quedado completamente calcinado después de sufrir algún tipo de problema.
Los trabajadores de bomberos han acudido al lugar para sofocar las llamas y enfriar la zona, si bien nada han podido hacer por salvar el coche.
Sin heridos
Ninguna persona ha resultado herida en este incidente, tal y como han especificado los bomberos a Mediterráneo.
Los efectivos que han intervenido en el lugar pertenecen al Parque Plana Alta.
"Aprovechamos para recordar a los usuarios de la vía, la importancia de dejar libre un carril para facilitar a los servicios de emergencia el acceso al incidente, que hoy no ha sido suficientemente fluído", han pedido desde los bomberos.
"De este modo evitaremos retardar la respuesta. Afortunadamente hoy no había daños personales pero en otra situación puede suponer una diferencia vital", han querido señalar también.
