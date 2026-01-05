Desarticulado un laboratorio de éxtasis en un domicilio de Castellón tras una llamada por violencia de género
La Policía Nacional detiene a dos personas reincidentes y se incauta de éxtasis, cocaína, armas blancas, una táser y más de 4.200 euros en efectivo
Agentes de la Policía Nacional han desmantelado un laboratorio clandestino de elaboración de drogas sintéticas, principalmente éxtasis, ubicado en un domicilio de Castellón, desde donde se distribuían estupefacientes tanto al consumidor final como a intermediarios con otros puntos de venta en la ciudad. La investigación se inició tras una llamada de auxilio por una agresión en el ámbito de la pareja.
Inicio de la investigación tras una llamada al 091
Las actuaciones policiales comenzaron cuando los agentes tuvieron conocimiento de los hechos a través de la sala CIMMAC 091, tras recibir una llamada en la que una mujer solicitaba ayuda al estar siendo agredida presuntamente por su pareja sentimental. A raíz de este aviso, se inició una investigación que permitió detectar una posible actividad relacionada con el tráfico de drogas.
Registro del domicilio y aprehensión de estupefacientes
Tras una ardua labor de investigación, la operación culminó con una entrada y registro en el domicilio, donde los agentes intervinieron una importante cantidad de sustancias estupefacientes. En concreto, se aprehendieron 101,83 gramos de éxtasis en diferentes formatos, 394 gramos de cocaína, cerca de diez gramos de marihuana y un gramo de hachís.
Asimismo, se incautaron 4.262 euros en efectivo, presuntamente procedentes de la actividad ilícita.
Armas, utensilios y material para la venta de droga
Durante el registro, la Policía Nacional localizó también diversas armas blancas, entre ellas cinco navajas, una espada artesanal con un filo de 28 centímetros y una táser en perfecto estado de funcionamiento.
Además, se intervinieron utensilios vinculados a la elaboración y distribución de droga, como cuatro básculas de precisión, cuchillos de corte, envoltorios para pastillas de éxtasis y cocaína y diez teléfonos móviles.
Dos detenidos reincidentes y uno ingresa en prisión
Los dos detenidos, de 34 y 38 años, son reincidentes en delitos contra la salud pública y cuentan con antecedentes policiales por estos hechos. Ambos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial, que decretó el ingreso en prisión de uno de ellos, mientras que el otro quedó en libertad con medidas cautelares.
Llamamiento a la colaboración ciudadana
Desde la Policía Nacional se recuerda la importancia de la colaboración ciudadana para erradicar los puntos de tráfico de drogas a pequeña y media escala, animando a denunciar este tipo de actividades a través del correo electrónico antidroga@policia.es o de la página web oficial del cuerpo.
- ¿Cuándo empezará a nevar en Castellón? Aemet pronostica el momento exacto
- Onda supera por primera vez en su historia la barrera de los 26.000 habitantes
- Primera cancelación de Cabalgata en Castellón por las lluvias: l'Alcora recibirá a los Reyes Magos bajo techo
- Estos son los municipios de la Comunitat Valenciana que ya han cancelado o aplazado la Cabalgata por la Borrasca Francis
- Al menos tres heridos graves en la carretera N-340 en Castellón
- Aemet activa la alerta naranja en Castellón por nevadas que alcanzarán los 5 centímetros de grosor
- El 'barco fantasma' abandonado desde hace cinco años en la costa de Castellón pone rumbo a Albania
- Una empresa cerámica de Castellón recibe el visto bueno para incorporar un nuevo horno