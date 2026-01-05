Detenido en Castellón un pederasta fugitivo condenado a 27 años de prisión por delitos sexuales y maltrato habitual
La Policía Nacional localiza y arresta a un varón reincidente sobre el que pesaba una orden judicial de ingreso inmediato en prisión
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Castellón a un varón fugado de la justicia sobre el que recaía una orden judicial de detención e ingreso en prisión, para el cumplimiento de una condena de 27 años de cárcel por reincidencia en delitos graves contra la libertad sexual y maltrato habitual.
Búsqueda y captura tras sustraerse a la acción de la justicia
Las actuaciones han sido desarrolladas por agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial, especializados en la localización, seguimiento y detención de personas reclamadas por la autoridad judicial, dentro de las operaciones permanentes de búsqueda y captura de fugitivos que mantiene la Policía Nacional.
La investigación se inició el 22 de diciembre, después de que el condenado se sustrajera a la acción de la justicia, activándose un dispositivo específico para su localización.
Condena de especial gravedad y larga duración
La pena de 27 años de prisión, de especial severidad y elevada duración, deriva de la comisión de un delito continuado de agresión sexual a menores de 16 años, así como de varios delitos de abuso sexual y un delito de maltrato habitual, todos ellos considerados de extrema gravedad.
Ingreso directo en prisión
Como resultado del operativo policial, el fugitivo fue localizado y detenido. Tras la práctica de las diligencias policiales correspondientes, fue ingresado directamente en prisión para el cumplimiento íntegro de la condena impuesta por la autoridad judicial.
Antecedentes
En septiembre, agentes de la Policía Nacional arrestaron en Burriana a un hombre de 46 años sobre el que pesaba una orden de búsqueda emitida por la Audiencia Provincial de Valencia. El detenido había sido condenado a 15 años de prisión por abusar de forma continuada, durante el año 2019, de la hija menor de edad de la que era su pareja.
