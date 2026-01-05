Detenido en Castellón un pederasta fugitivo condenado a 27 años de prisión por delitos sexuales y maltrato habitual

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Castellón a un varón fugado de la justicia sobre el que recaía una orden judicial de detención e ingreso en prisión, para el cumplimiento de una condena de 27 años de cárcel por reincidencia en delitos graves contra la libertad sexual y maltrato habitual.

Búsqueda y captura tras sustraerse a la acción de la justicia

Las actuaciones han sido desarrolladas por agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial, especializados en la localización, seguimiento y detención de personas reclamadas por la autoridad judicial, dentro de las operaciones permanentes de búsqueda y captura de fugitivos que mantiene la Policía Nacional.

La investigación se inició el 22 de diciembre, después de que el condenado se sustrajera a la acción de la justicia, activándose un dispositivo específico para su localización.

Condena de especial gravedad y larga duración

La pena de 27 años de prisión, de especial severidad y elevada duración, deriva de la comisión de un delito continuado de agresión sexual a menores de 16 años, así como de varios delitos de abuso sexual y un delito de maltrato habitual, todos ellos considerados de extrema gravedad.

Ingreso directo en prisión

Como resultado del operativo policial, el fugitivo fue localizado y detenido. Tras la práctica de las diligencias policiales correspondientes, fue ingresado directamente en prisión para el cumplimiento íntegro de la condena impuesta por la autoridad judicial.

Antecedentes