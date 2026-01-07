Un camión de combustible se estrella en la rotonda de entrada al polígono del Serrallo de Castelló
El vehículo ha traspasado el quitamiedos y se ha precipitado desde unos 5 metros
Una camión de combustible ha sufrido esta mañana un accidente en la rotonda de entrada al polígono del Serrallo de Castelló.
El siniestro ha tenido lugar sobre las 9.00 horas, cuando, al parecer, el vehículo ha atravesado el quitamiedos y se ha precipitado desde unos 4 o 5 metros hasta una plataforma inferior.
A consecuencia del impacto, la cabina ha sufrido daños.
