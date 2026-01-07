Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un camión de combustible se estrella en la rotonda de entrada al polígono del Serrallo de Castelló

El vehículo ha traspasado el quitamiedos y se ha precipitado desde unos 5 metros

Accidente de un camión en Castelló / Toni Losas

Aitor Tezanos

Aitor Tezanos

Castellón

Una camión de combustible ha sufrido esta mañana un accidente en la rotonda de entrada al polígono del Serrallo de Castelló.

El siniestro ha tenido lugar sobre las 9.00 horas, cuando, al parecer, el vehículo ha atravesado el quitamiedos y se ha precipitado desde unos 4 o 5 metros hasta una plataforma inferior.

A consecuencia del impacto, la cabina ha sufrido daños.

