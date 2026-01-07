Una colisión en Nules provoca el corte de un carril en la AP-7
El accidente ha provocado el cierre al tráfico de parte de la vía en sentido a Barcelona
Un accidente que se ha producido este miércoles por la tarde en el término municipal de Nules, sobre las 15.30, ha provocado el cierre al tráfico de uno de los carriles de la AP-7 en sentido a Barcelona. La Guardia Civil ha informado que se ha producido una colisión por alcance que ha provocado su intervención, aunque todavía se desconoce si se ha habido heridos.
El incidente vial ha tenido lugar en el punto kilométrico 452,9, en el sentido decreciente. Además, a través de su página web, la Dirección General de Tráfico informa de que hay un coche estacionado apenas unos metros antes, en el kilómetro 453,3 de la AP-7. La actuación, en estos momentos, todavía sigue activa.
Esta información se encuentra en elaboración y se actualizará cuando se conozcan nuevos datos.
