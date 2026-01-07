Desarticulan un clan albanés de la droga en Castellón: les pillan con 7 kilos de cocaína

52 años y cuatro meses de cárcel, con una multa que suma 2,5 millones de euros, una de las más altas impuestas en los últimos años en Castellón. Son las penas a las que se enfrentan los seis miembros del un clan albanés de la droga que operaba en Castellón y Valencia y que se sentarán en el banquillo de los acusados de la Sección Primera de la Audiencia Provincial el próximo 20 de enero.

El Ministerio Fiscal reclama nueve años y medio por un delito de tráfico de dogas y otro de pertenencia a grupo criminal para cada uno de los dos supuestos cabecillas de la banda de narcotraficantes, de nacionalidad albanesa y en situación irregular en España; el conductor o transporter de la droga desde l’Eliana, donde el grupo tenía su base de operaciones, a Castellón y otros puntos; y el jefe logístico, que buscaba los pisos de alquiler y las bases operativas de cada trabajo. Los otros dos se enfrentan a 7 años y dos meses como testaferros e inquilinos de los pisos alquilados para delinquir.

Los hechos

Los hechos se remontan a los días previos de la Navidad del pasado 2024. En el ejercicio de su actividad delictiva, el 18 de diciembre de 2024, los dos cabecillas del clan albanés, previo pago de la droga en un domicilio de l’Eliana con 26.000 euros, según consta en el escrito de la Fiscalía, se trasladaron hasta otro piso en València, donde salieron con una bolsa de rafia con 7 kilogramos de cocaína, en paquetes de un kilo, que entregaron al transporter para que lo trasladara hasta Castellón.

El Ministerio Fiscal reclama una multa de 2,5 millones de euros por una sroga que valdría 726.000 euros en el mercado

Fue en ese viaje cuando la Policía Nacional le intereceptó en la salida norte de la A7 en Castelló, con la droga, de una pureza del 81,2% y un valor que podría alcanzar en el mercado los 726.124 euros.

Posteriormente, fueron detenidos los dos jefes de la banda de narcotraficantes, a los que se les incautaron en total, 3.320 euros en efectivo y cuatro móviles.

Además, unas libretas y agendas rojas con anotaciones, nombres y direcciones y teléfonos, además de diferentes bolsas con unos 35 gramos de cocaína de diversa pureza, además de los pasaportes de los cuatro albaneses, papeles manuscritos y un juego de llaves.