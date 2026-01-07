Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detenido por robar un vehículo en una empresa de Almassora y calcinarlo

El hombre también está acusado de sustraer material y herramientas

Agentes de la Guardia Civil inspeccionan el vehículo incendiado. / Guardia Civil

Redacción Mediterráneo

Castellón

La Guardia Civil de Almassora ha detenido a una persona como presunta autora de un delito de robo con fuerza cometido en una empresa de la localidad, tras la sustracción de diverso material y un vehículo.

Los hechos se produjeron en la madrugada del día 10 de diciembre, tras forzar una puerta de acceso a una nave industrial de cuyo interior fue sustraído un vehículo, así como material y herramientas destinadas al cuidado y recolección de árboles cítricos.

Agentes de la Guardia Civil de Almassora iniciaron la investigación de los hechos denunciados para la identificación del autor y recuperación de los efectos sustraídos, siendo localizado el pasado día 29 de diciembre un vehículo totalmente calcinado en un camino de difícil acceso entre campos de naranjos.

Por su localización, los agentes determinaron que fue incendiado con el objetivo de dificultar su localización y eliminar posibles pruebas. Los investigadores lograron identificar el vehículo y relacionarlo con el implicado.

El detenido es un varón de 45 años de edad al que se le atribuye un delito de robo con fuerza y otro de daños por un valor total de 25.200 euros, y ha sido puesto a disposición judicial junto con las diligencias instruidas, decretando el Juzgado de Guardia de Castellón prisión provisional.

