Detenido por robar en una vivienda de Alcalá de Xivert
En dos ocasiones fue en grado de tentativa
La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 27 años como presunto autor de tres delitos de robo con fuerza en el interior de una vivienda de Alcalá de Xivert, dos de ellos en grado de tentativa, según ha informado el instituto armado.
Los hechos ocurrieron los días 6, 7 y 14 del pasado mes de diciembre en una vivienda utilizada como segunda residencia. El implicado accedía al inmueble mediante escalo y el forzamiento de una de las ventanas, y en una de las ocasiones llegó a sustraer un pequeño electrodoméstico.
Tras la denuncia presentada por la propietaria, la Guardia Civil inició una investigación que permitió identificar, localizar y detener al presunto autor de los hechos.
La actuación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto de la Guardia Civil de Alcalá de Xivert. El detenido ha sido puesto a disposición judicial junto con las diligencias instruidas
