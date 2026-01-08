Un accidente con cuatro vehículos implicados provoca largas retenciones en la N-340 a la entrada de Castelló

Un accidente de tráfico registrado a primera hora de la mañana de este jueves en la carretera N-340, a su paso por Castelló, está provocando importantes retenciones en uno de los accesos con mayor volumen de circulación de la ciudad.

Según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT), el siniestro ha tenido lugar en el entorno del Hospital de la Magdalena, un punto especialmente concurrido a esas horas por los desplazamientos laborales y el acceso a la Universitat Jaume I. El accidente ha sido un alcance entre cuatro vehículos, sin que se hayan producido heridos, aunque sí daños materiales que han afectado a la calzada.

Aviso de la DGT / DGT

Solo un carril habilitado

Como consecuencia del impacto, ha sido necesario cortar uno de los carriles, quedando la vía habilitada únicamente con un carril alternativo para ambos sentidos, regulado por las autoridades. La DGT ha advertido de la situación desde primera hora, señalando la presencia de un obstáculo fijo en la calzada a causa del accidente.

Efectivos policiales se encuentran en la zona regulando el tráfico, mientras que los operarios de mantenimiento trabajan en la retirada de cristales y otros restos del siniestro para restablecer la normalidad cuanto antes. Mientras duran las labores, el tráfico circula con mucha lentitud y se registran retenciones en este tramo de la N-340.

Desde Tráfico se recomienda extremar la precaución y, en la medida de lo posible, utilizar rutas alternativas hasta que finalicen los trabajos y se reabra completamente la vía.