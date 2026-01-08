La Audiencia Provincial encuentra "indicios de criminalidad" en la muerte de Marley, el perro tiroteado por un policía local en Castelló

El Juzgado de Instrucción nº 5 de Castelló ha decidido continuar adelante con el procedimiento contra el policía local que abatió en la zona de la Marjaleria a Marley, un perro que recibió tres tiros del agente. El juez ha dictado un auto en el que, a pesar de haberse solicitado el sobreseimiento de las actuaciones, estima no archivar el procedimento al entender "que existen indicios racionales de criminalidad“, contra el agente, acusado de presunto delito de maltrato animal.

En un primer momento, el policía alegó que los efectuó en defensa propia. “Los dos perros empezaron a ladrar de forma intimidatoria a los agentes y al bajar estos del coche uno de ellos arremetió contra un policía, no teniendo más remedio para defenderse que disparar su arma”, aseguraron fuentes policiales a este periódico en su momento.

Un animal muy pacífico

Lo cierto es que la propietaria del can, Noelia Ferrer, desde un primer momento, ha asegurado que “Marley era un animal muy pacífico, que siempre se ha criado con niños y nunca ha dado ningún problema. En su historial no hay ninguna denuncia porque no puede haberla debido a su carácter. Querría jugar con el policía y por eso se acercó”. Es por ello que tras morir el animal en este suceso presentó una denuncia contra el agente.

Una imagen de Marley, el can que tiroteado por un agente de la Policía Local de Castelló. / Mediterráneo

En un primer momento, el Juzgado de Instrucción nº 5 de Castellón desestimó abrir diligencias contra el agente pese a las pruebas presentadas por el Ministerio Fiscal y la demandante, que apelaron a la Audiencia Provincial.

Pero en 2023, casi tres años después de la muerte del can, dicha institución obligó a reabrir el caso en un auto en el que solicitaba que “la Policía Local de Castelló realice un informe sobre los hechos acontecidos el día 31 de mayo del 2020 y, a la vista de este, se continúe con la fase de instrucción del procedimiento o acuerde el juzgado instructor lo procedente al respecto”.

Reapertura del caso

Sobre el porqué de la reapertura del caso, desde la Audiencia Provincial afirmaron en el auto: “Como puede comprobarse, no se ha practicado diligencia alguna propia del procedimiento preliminar de instrucción o de las solicitadas por el Ministerio Fiscal”.

El juz añadía que "no se ha dado la oportunidad a la denunciante de ratificarse en su denuncia y explicar cómo ocurrieron los hechos, no se ha recibido declaración indagatoria al agente de la Policía Local que se presume realizó los disparos y a su compañero sobre los hechos denunciados y no se ha traído la declaración de la veterinaria que firmó los certificados”.