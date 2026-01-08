Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El fuego devora una nave de explotación ganadera en Vinaròs

Los bomberos trabajan para extinguir el incendio, que ha afectado por completo las instalaciones, y evitar que se propague a una vivienda colindante

Una imagen de archivo de una granja avícola en la provincia de Castellón.

Javier Flores

Iván Fernández

Sobre las 16.30 horas de este jueves, se ha declarado un fuego en una nave industrial de Vinaròs. El incendio está quemando por completo estas instalaciones que se utilizaban como explotación ganadera, aunque en el momento del siniestro no había animales en el interior. Además, las llamas amenazan una vivienda anexa a esta construcción y los bomberos trabajan para que el fuego no se expanda.

Ante este suceso, se han movilizado 4 dotaciones del Consorcio de Bomberos de la Diputación de Castelló y una unidad de mando que, en estos momentos, se encuentran trabajando en la extinción del incendio.

La información se encuentra en elaboración en estos momentos. Cuando haya nuevos datos, se actualizará.

