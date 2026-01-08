Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente entrada CastellóLos Simpson en PeñíscolaContenedores negrosCompraventa cítricosMalo en vacaciones
instagramlinkedin

El incendio de una vivienda obliga a intervenir a los bomberos en una céntrica calle de Nules

Una dotación se ha encargado de sofocar el fuego que se ha originado a las 11.43 en un piso vacío, propiedad de un banco

Los bomberos han actuado para apagar el fuego en la vivienda incendiada de Nules.

Los bomberos han actuado para apagar el fuego en la vivienda incendiada de Nules. / Mònica Mira

Mònica Mira

Iván Fernández

El incendio de un piso en la calle Sant Agustí de Nules ha obligado a intervenir a una dotación de bomberos para apagar el fuego que se ha originado a las 11.43 horas de este jueves. La vivienda incendiada, ubicada en la segunda planta de la finca, es propiedad de un banco, según han explicado desde el Consorcio Provincial de Bomberos.

Mediterráneo ha podido saber que, desde hace años, el piso se encuentra okupado, lo que ha motivado numerosas quejas de los vecinos. La Policía Local ha tenido que actuar en muchas ocasiones para evitar molestias al resto de residentes.

Una imagen de la vivienda incendiada en Nules.

Una imagen de la vivienda incendiada en Nules. / Mònica Mira

De todas formas, en el momento en que se ha originado el fuego, no había personas en el interior del piso, por lo que no se han producido heridos. El edificio afectado se encuentra en el cruce entre las calles Sant Agustí y Sant Mateu, cerca del colegio público Cervantes.

Noticias relacionadas y más

Hasta el lugar de los hechos, se han desplazado agentes de la Policía Local y la Guardia Civil, así como una dotación de bomberos provinciales. Todavía se desconoce el origen del incendio que ha afectado a la vivienda pero que, gracias a la intervención de los bomberos, no se ha extendido a otros pisos de la finca.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

Tracking Pixel Contents