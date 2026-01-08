El incendio de una vivienda obliga a intervenir a los bomberos en una céntrica calle de Nules

El incendio de un piso en la calle Sant Agustí de Nules ha obligado a intervenir a una dotación de bomberos para apagar el fuego que se ha originado a las 11.43 horas de este jueves. La vivienda incendiada, ubicada en la segunda planta de la finca, es propiedad de un banco, según han explicado desde el Consorcio Provincial de Bomberos.

Mediterráneo ha podido saber que, desde hace años, el piso se encuentra okupado, lo que ha motivado numerosas quejas de los vecinos. La Policía Local ha tenido que actuar en muchas ocasiones para evitar molestias al resto de residentes.

Una imagen de la vivienda incendiada en Nules. / Mònica Mira

De todas formas, en el momento en que se ha originado el fuego, no había personas en el interior del piso, por lo que no se han producido heridos. El edificio afectado se encuentra en el cruce entre las calles Sant Agustí y Sant Mateu, cerca del colegio público Cervantes.

Hasta el lugar de los hechos, se han desplazado agentes de la Policía Local y la Guardia Civil, así como una dotación de bomberos provinciales. Todavía se desconoce el origen del incendio que ha afectado a la vivienda pero que, gracias a la intervención de los bomberos, no se ha extendido a otros pisos de la finca.