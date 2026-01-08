El incendio de una vivienda obliga a intervenir a los bomberos en una céntrica calle de Nules
Una dotación se ha encargado de sofocar el fuego que se ha originado a las 11.43 en un piso vacío, propiedad de un banco
El incendio de un piso en la calle Sant Agustí de Nules ha obligado a intervenir a una dotación de bomberos para apagar el fuego que se ha originado a las 11.43 horas de este jueves. La vivienda incendiada, ubicada en la segunda planta de la finca, es propiedad de un banco, según han explicado desde el Consorcio Provincial de Bomberos.
Mediterráneo ha podido saber que, desde hace años, el piso se encuentra okupado, lo que ha motivado numerosas quejas de los vecinos. La Policía Local ha tenido que actuar en muchas ocasiones para evitar molestias al resto de residentes.
De todas formas, en el momento en que se ha originado el fuego, no había personas en el interior del piso, por lo que no se han producido heridos. El edificio afectado se encuentra en el cruce entre las calles Sant Agustí y Sant Mateu, cerca del colegio público Cervantes.
Hasta el lugar de los hechos, se han desplazado agentes de la Policía Local y la Guardia Civil, así como una dotación de bomberos provinciales. Todavía se desconoce el origen del incendio que ha afectado a la vivienda pero que, gracias a la intervención de los bomberos, no se ha extendido a otros pisos de la finca.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un horno de Castellón cierra para siempre tras un siglo de historia
- El Niño reparte 200.000 euros por décimo en una tienda de Benicàssim
- Un camión de combustible se estrella en la rotonda de entrada al polígono del Serrallo de Castelló
- Accidente de un camión en Castelló
- El día más frío en Castellón: el termómetro se desploma hasta los -10,4 grados
- Frío intenso en las aulas de dos colegios de Castelló: el motivo por el que se imparten las clases a 2 y 6 grados y la solución del Ayuntamiento
- ¿Qué son los contenedores negros que han aparecido en el centro de Castelló?
- La suerte sonríe a lo grande esta vez a Castellón: el primer premio del sorteo del Niño cae en cinco municipios