Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Agenda del fin de semanaBonificaciones basuraBorrasca GorettiEmpresas que más crecenNational Geographic
instagramlinkedin

Dos ancianos sufren un atropello en Castelló y son trasladados al Hospital General

El hombre y la mujer han sufrido el accidente a las 9.11 de este viernes en la rotonda de acceso a Salera

Una ambulancia de Soporte Vital Básico ha atendido a los dos personas accidentadas.

Una ambulancia de Soporte Vital Básico ha atendido a los dos personas accidentadas. / CICU

Iván Fernández

Iván Fernández

Una pareja de personas mayores ha sido atropellado en la mañana de este viernes, en la rotonda de acceso al centro comercial Salera de Castelló. Un vehículo ha embestido a un hombre de 75 años de edad y a una mujer, de 70 años.

El suceso se ha producido a las 9.11 horas, cuando un turismo ha arrollado a estas dos personas. El conductor del turismo, de 30 años, ha dado negativo en pruebas de alcohol y drogas.

El accidente se ha producido en la rotonda de acceso a Salera.

El accidente se ha producido en la rotonda de acceso a Salera. / Gabriel Utiel

El accidente ha requerido la intervención de una unidad de Soporte Vital Básico que ha atendido al hombre por contusiones y a la mujer por un traumatismo craneoencefálico. Ambos han sido trasladados al Hospital General de Castelló para ser tratados.

La patrulla de Atestados de Policía Local se ha hecho cargo de la investigación del accidente.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents