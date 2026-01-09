Dos ancianos sufren un atropello en Castelló y son trasladados al Hospital General

Una pareja de personas mayores ha sido atropellado en la mañana de este viernes, en la rotonda de acceso al centro comercial Salera de Castelló. Un vehículo ha embestido a un hombre de 75 años de edad y a una mujer, de 70 años.

El suceso se ha producido a las 9.11 horas, cuando un turismo ha arrollado a estas dos personas. El conductor del turismo, de 30 años, ha dado negativo en pruebas de alcohol y drogas.

El accidente se ha producido en la rotonda de acceso a Salera. / Gabriel Utiel

El accidente ha requerido la intervención de una unidad de Soporte Vital Básico que ha atendido al hombre por contusiones y a la mujer por un traumatismo craneoencefálico. Ambos han sido trasladados al Hospital General de Castelló para ser tratados.

La patrulla de Atestados de Policía Local se ha hecho cargo de la investigación del accidente.