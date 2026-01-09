Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Agenda del fin de semanaBonificaciones basuraBorrasca GorettiEmpresas que más crecenNational Geographic
instagramlinkedin

Un derrame de combustible provoca el accidente de un motorista en Castelló

El conductor, que ha resbalado con una mancha de combustible en la avenida Casalduch, ha sido trasladado con contusiones al Hospital General

La Policía Local y una ambulancia de Soporte Vital Básico se han desplazado hasta el lugar de la caída.

La Policía Local y una ambulancia de Soporte Vital Básico se han desplazado hasta el lugar de la caída. / Iván Fernández

Un motorista ha sufrido una caída y ha tenido que ser trasladado al Hospital General de Castelló, este viernes por la tarde, después de haber perdido el control de su vehículo en la rotonda de la avenida Casalduch que conecta con la calle Panderola. Según ha explicado la Policía Local, el hombre ha derrapado y ha sufrido el accidente por culpa de una mancha de gasoil que había sobre el asfalto.

Una imagen de Google Maps del lugar en que ha sucedido el accidente.

Una imagen de Google Maps del lugar en que ha sucedido el accidente. / Mediterráneo

Los hechos han ocurrido sobre las 17.20 de la tarde cuando un automóvil ha reventado su depósito de combustible a la entrada de la rotonda, en sentido al centro de Castelló. El motorista ha resbalado con el gasoil que había en suelo, lo que le ha provocado contusiones.

Noticias relacionadas y más

Un vehículo de la Policía Local y una ambulancia de Soporte Vital se han desplazado hasta el lugar de los hechos, y han reducido el vial a un solo carril para poder atender al herido. El vehículo médico se ha llevado al herido hasta el General, mientras la policía se ha encargado de asegurar que no había más incidentes durante la limpieza de la mancha de combustible.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Alerta por la borrasca Goretti en Castellón: Ciclogénesis explosiva y cambio en las temperaturas
  2. ¿Qué son los contenedores negros que han aparecido en el centro de Castelló?
  3. Un pueblo de Castellón planta cara a los incumplimientos en la compraventa de cítricos que asfixian a sus agricultores
  4. Un horno de Castellón cierra para siempre tras un siglo de historia
  5. Conoce las bonificaciones para la próxima tasa de la basura de 2027 en Castelló y cómo conseguirlas
  6. Compromís denuncia que el Puerto de Castelló invertirá más de 740 millones en sus instalaciones 'sin destinar ni un euro a frenar la regresión de la costa de Almassora
  7. La suerte sonríe a lo grande esta vez a Castellón: el primer premio del sorteo del Niño cae en cinco municipios
  8. Accidente múltiple con cuatro vehículos implicados en la N-340 a la entrada de Castelló

EEUU.- La mujer del asesor Stephen Miller publica un mapa de Groenlandia con la bandera de EEUU: "Pronto"

EEUU.- La mujer del asesor Stephen Miller publica un mapa de Groenlandia con la bandera de EEUU: "Pronto"

Darwin estaría confundido: el reloj de la evolución no siempre avanza al mismo ritmo

Darwin estaría confundido: el reloj de la evolución no siempre avanza al mismo ritmo

Un derrame de combustible provoca el accidente de un motorista en Castelló

Un derrame de combustible provoca el accidente de un motorista en Castelló

El 'shock Maduro' suma un 4% al Brent y borra cerca de 20.000 millones en las grandes petroleras

El 'shock Maduro' suma un 4% al Brent y borra cerca de 20.000 millones en las grandes petroleras

La justicia declara la ejecución forzosa de una sentencia para que Vila-real apruebe el reglamento de la carrera profesional exigida por los sindicatos

La justicia declara la ejecución forzosa de una sentencia para que Vila-real apruebe el reglamento de la carrera profesional exigida por los sindicatos

Vídeo: Confirmado por el Estatuto de los Trabajadores, la jornada laboral no puede superar las 9 horas diarias

Burriana rompe un récord demográfico: supera los 40.000 habitantes y se consolida como uno de los municipios que más crece

Burriana rompe un récord demográfico: supera los 40.000 habitantes y se consolida como uno de los municipios que más crece

Miles de hipotecas antiguas aún pueden recuperar dinero del banco: Así puedes hacerlo

Miles de hipotecas antiguas aún pueden recuperar dinero del banco: Así puedes hacerlo
Tracking Pixel Contents