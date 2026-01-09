Un derrame de combustible provoca el accidente de un motorista en Castelló
El conductor, que ha resbalado con una mancha de combustible en la avenida Casalduch, ha sido trasladado con contusiones al Hospital General
Un motorista ha sufrido una caída y ha tenido que ser trasladado al Hospital General de Castelló, este viernes por la tarde, después de haber perdido el control de su vehículo en la rotonda de la avenida Casalduch que conecta con la calle Panderola. Según ha explicado la Policía Local, el hombre ha derrapado y ha sufrido el accidente por culpa de una mancha de gasoil que había sobre el asfalto.
Los hechos han ocurrido sobre las 17.20 de la tarde cuando un automóvil ha reventado su depósito de combustible a la entrada de la rotonda, en sentido al centro de Castelló. El motorista ha resbalado con el gasoil que había en suelo, lo que le ha provocado contusiones.
Un vehículo de la Policía Local y una ambulancia de Soporte Vital se han desplazado hasta el lugar de los hechos, y han reducido el vial a un solo carril para poder atender al herido. El vehículo médico se ha llevado al herido hasta el General, mientras la policía se ha encargado de asegurar que no había más incidentes durante la limpieza de la mancha de combustible.
