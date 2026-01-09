Incendio en un edificio okupado desde hace años en Nules: «Es lo mínimo que podía haber pasado»

El incendio que este jueves afectó a buena parte del segundo piso en un edificio okupado de Nules es «lo mínimo que podía haber pasado», según afirman los vecinos de la zona, que desde hace años vienen sufriendo los comportamientos incívicos de las personas que malviven en su interior.

Rondaba el mediodía cuando los servicios de emergencias activaron a los bomberos, la Policía Local y la Guardia Civil para acudir al fuego que se había declarado en un edificio ubicado en la intersección de las calles San Agustín y San Mateo. En cuanto se localizó el incidente, la Policía Local ya sabía que se trataba de un inmueble conflictivo, okupado desde hace años y por el que han recibido numerosas denuncias por molestias y comportamientos incívicos.

Así lo atestiguan residentes en el entorno, que «en cuanto vemos que algo anormal está pasando, llamamos a la policía o la Guardia Civil». El incendio solo ha hecho que corroborar que sus temores estaban justificados, aseguran.

Una de las personas consultadas, de hecho, afirma que estos días vio a uno de los okupantes en el entorno de las instalaciones de Cáritas «con la caja metálica de una estufa de gas butano, y ya pensé que íbamos a tener problemas».

Bomberos, Policía Local y Guardia Civil en el lugar del incidinte, durante las labores de extinción del incendio. / MÒNICA MIRA

Para entender por qué llegó a esa conclusión hay que saber que desde hace tiempo, las personas que viven en ese edificio, propiedad de una entidad bancaria, exhiben comportamientos erráticos y problemáticos. Esta misma semana «han estado rompiendo las persianas».

Durante las labores de extinción y horas después, se podía ver además de los rastros del fuego en la fachada, un trozo de persiana en la calle «y eso no ha sido por el incendio, ni lo han tirado los bomberos», afirma uno de los testigos, «cuando a primera hora de la mañana me iba a trabajar, ya estaba ahí».

No es la primera vez que los okupas tienen actitudes destructivas. Tiempo atrás, según los mismos vecinos, se dedicaron a tirar trastos por las ventanas a la calle, sin tener en cuenta quién pudiera estar transitando en ese momento, ni los vehículos estacionados. Los testigos denunciaron los hechos y acudieron varias patrullas de Policía Local y Guardia Civil, una vez más.

Este periódico ha podido saber que hace unos meses, hubo otra intervención policial porque en el segundo piso estaban dando una fiesta, provocando molestias al vecindario.

Los residentes sienten indefensión. Aunque no hay una versión oficial sobre las causas del fuego, al relacionar la presencia de una estufa de butano en el interior del inmueble con los comportamientos previos, «preferimos no pensar lo que podría haber pasado», lamentan. Además del riesgo para las viviendas cercanas, el edificio okupado comparte muro posterior con la Escuela Infantil Los Gorriones, que en el momento del incendio estaba abierta.

Los vecinos avanzan que tienen la atención de acudir al Ayuntamiento para solicitar la mediación o intervención municipal, aunque sea «para que presione al banco para que tome medidas, porque nos han dicho que si ellos no denuncian, no hay nada que hacer».